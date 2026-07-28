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Keiko Fujimori anuncia el aumento del sueldo mínimo a S/ 1300 durante mensaje a la Nación

La lideresa de Fuerza Popular aseguró que el aumento estará acompañado de un bono compensatorio para micro y pequeñas empresas, con el fin de facilitar la formalización laboral y afrontar el mayor costo.

La presidenta expuso que su gestión apoyará a las micro y medianas empresas.
La presidenta expuso que su gestión apoyará a las micro y medianas empresas. (Composición Exitosa)

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 28/07/2026

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En su mensaje a la Nación, la presidenta electa Keiko Fujimori anunció que el sueldo mínimo vital se elevará a 1,300 soles, como parte de las medidas para mejorar los ingresos de los trabajadores y reactivar la economía.  

La propuesta incluye un bono compensatorio por única vez destinado a las micro y pequeñas empresas, con el objetivo de ayudarlas a incorporar trabajadores a la formalidad y enfrentar de manera responsable el incremento en los costos laborales.  

Fujimori subrayó que la reforma económica busca equilibrar mejores salarios con la sostenibilidad empresarial, garantizando más empleos formales. Asimismo, aseguró que su gobierno ofrecerá estabilidad y seguridad jurídica a la inversión nacional y extranjera, reduciendo trabas y devolviendo predictibilidad a las decisiones del Estado.  

"Queremos mejores salarios, pero también empresas sostenibles y más empleos formales", enfatizó durante su discurso, en el que también destacó la prioridad de apoyar a las micro y pequeñas empresas, que representan la mayoría de negocios en el país. 

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