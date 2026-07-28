Keiko Fujimori anuncia el aumento del sueldo mínimo a S/ 1300 durante mensaje a la Nación

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En su mensaje a la Nación, la presidenta electa Keiko Fujimori anunció que el sueldo mínimo vital se elevará a 1,300 soles, como parte de las medidas para mejorar los ingresos de los trabajadores y reactivar la economía.

La propuesta incluye un bono compensatorio por única vez destinado a las micro y pequeñas empresas, con el objetivo de ayudarlas a incorporar trabajadores a la formalidad y enfrentar de manera responsable el incremento en los costos laborales.

Fujimori subrayó que la reforma económica busca equilibrar mejores salarios con la sostenibilidad empresarial, garantizando más empleos formales. Asimismo, aseguró que su gobierno ofrecerá estabilidad y seguridad jurídica a la inversión nacional y extranjera, reduciendo trabas y devolviendo predictibilidad a las decisiones del Estado.

"Queremos mejores salarios, pero también empresas sostenibles y más empleos formales", enfatizó durante su discurso, en el que también destacó la prioridad de apoyar a las micro y pequeñas empresas, que representan la mayoría de negocios en el país.

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