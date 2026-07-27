Kyara Villanella se quiebra al hablar de Alberto Fujimori y cuenta qué enseñanza marcó su niñez

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Kyara Villanella protagonizó un momento muy emotivo durante una reciente entrevista, luego de que una pregunta sobre Alberto Fujimori removiera recuerdos de su niñez. La modelo no pudo evitar quebrarse y terminó revelando cuál fue la enseñanza de su abuelo que más la marcó.

Kyara Villanella recuerda a Alberto Fujimori

Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori y Mark Vito, fue invitada al pódcast de Gaela Barraza, donde conversó sobre distintos episodios de su vida personal y familiar.

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos llegó cuando tuvo que responder una pregunta relacionada con su abuelo, el expresidente Alberto Fujimori.

Gaela le preguntó qué era lo que más extrañaba de las tardes de jardinería que compartía con él. Apenas escuchó la interrogante, la joven modelo quedó visiblemente conmovida y respondió con una mezcla de sorpresa y emoción.

"¿Qué es lo que más extrañas de las tardes de jardinería con tu abuelo? Ay, qué bonita pregunta, Gaela. ¿Qué te pasa? ¿Cómo me vas a hacer esta pregunta acá?", expresó Kyara antes de comenzar a recordar aquellos momentos.

La joven contó que su abuelo fue quien le enseñó a desenvolverse en el huerto familiar y a conocer el proceso de cultivo de diferentes plantas. Según explicó, juntos sembraban desde vegetales hasta flores, aunque había un producto que esperaba con especial entusiasmo: los rabanitos.

"Mi abuelo me enseñó todo lo que tiene que ver con jardinería. Aprendimos desde vegetales hasta flores. Lo que más me gustaba era sembrar rabanitos porque son bien rápidos de hacer y, cuando lo hacíamos, los cosechábamos y preparábamos una ensalada de rabanitos con limón", recordó.

Kyara revive una tierna escena con Alberto Fujimori

Pero los rabanitos no fueron el único recuerdo que quedó grabado en la memoria de Kyara Villanella. Durante la conversación, la influencer también relató que Alberto Fujimori plantó un enorme árbol de moras al que ella solía trepar cuando era pequeña.

La escena, contada con mucha nostalgia, mostró un lado cotidiano y familiar de la relación que mantuvo con su abuelo. Kyara explicó que tomaba las moras directamente del árbol para comerlas y que aquellas experiencias terminaron despertando su gusto por los alimentos naturales.

"Mi abuelo puso un árbol de mora gigante. Me acuerdo que cuando era bien pequeña me trepaba al árbol, agarraba las moras y me las comía. Por eso me encantan las frutas y vegetales, por él", expresó.

Así, Kyara Villanella recordó con emoción a Alberto Fujimori y reveló que las tardes de jardinería junto a su abuelo marcaron su niñez y despertaron su amor por la naturaleza.