Keiko Fujimori anuncia a Carlos Spá como ministro de Relaciones Exteriores de su gobierno

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidente electa Keiko Fujimori presentó a Carlos Spá como el nuevo ministro de su próxima gestión. El nuevo funcionario afirmó que asumirá el cargo con el objetivo de contribuir a la reconciliación de todos los peruanos.

Carlos Spá será el canciller de la gestión de Keiko Fujimori

La mañana de este lunes, 27 de julio, desde las inmediaciones de la Oficina de la Presidenta Electa (OPE), Fujimori Higuchi anunció ante los medios de comunicación que el excandidato presidencial será el flamante canciller de su próxima gestión.

Durante el anuncio, la mandataria electa destacó su experiencia señalando que asumirá la responsabilidad de conducir una política exterior "moderna" para el país.

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