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Keiko Fujimori anuncia a Carlos Spá como ministro de Relaciones Exteriores de su gobierno

La presidenta electa Keiko Fujimori anunció a Carlos Spá como su ministro de Relaciones Exteriores de su próximo gobierno. Además, anunció a Luis Galarreta como premier y a Elmer Cuba como titular del MEF.

Keiko Fujimori anuncia a Carlos Spá como ministro de Relaciones Exteriores
Keiko Fujimori anuncia a Carlos Spá como ministro de Relaciones Exteriores (Foto: Captura de pantalla)

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 27/07/2026

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La presidente electa Keiko Fujimori presentó a Carlos Spá como el nuevo ministro de su próxima gestión. El nuevo funcionario afirmó que asumirá el cargo con el objetivo de contribuir a la reconciliación de todos los peruanos.

Carlos Spá será el canciller de la gestión de Keiko Fujimori

La mañana de este lunes, 27 de julio, desde las inmediaciones de la Oficina de la Presidenta Electa (OPE), Fujimori Higuchi anunció ante los medios de comunicación que el  excandidato presidencial será el flamante canciller de su próxima gestión.

Durante el anuncio, la mandataria electa destacó su experiencia señalando que asumirá la responsabilidad de conducir una política exterior "moderna" para el país.

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