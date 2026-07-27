Jairo Vélez muestra cómo quedó su rostro tras el codazo que, para Alianza Lima, debió ser penal

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La polémica volvió a apoderarse de la Liga 1 luego de que Jairo Vélez recibiera un codazo dentro del área durante el Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos. Aunque la acción no fue sancionada como penal, el rostro del jugador terminó mostrando la intensidad del impacto.

Jairo Vélez muestra el golpe que recibió

El empate por 2-2 entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos, disputado en Cutervo, no solo dejó goles y emociones, sino también una acción que encendió los reclamos del cuadro íntimo y de sus hinchas.

Durante el encuentro, Alexis Cossio impactó con el codo en la frente de Jairo Vélez cuando ambos disputaban el balón dentro del área. Las imágenes de la transmisión mostraron claramente el contacto; sin embargo, el árbitro Augusto Menéndez decidió continuar con el partido.

Los jugadores de Alianza Lima reclamaron inmediatamente y pidieron que el juez principal revisara la acción en el monitor del VAR. Pese a la insistencia del equipo blanquiazul, desde la cabina de videoarbitraje, encabezada por Jesús Cartagena, no se recomendó una revisión.

Horas después, Vélez fue consultado sobre si la acción debió terminar en penal. El futbolista evitó responder inicialmente y simplemente mostró cómo había quedado su frente: tenía un notorio chichón en la zona donde recibió el golpe de Alexis Cossio.

Sin necesidad de decir demasiado, la imagen volvió a generar cuestionamientos sobre la decisión arbitral. Luego, el jugador mantuvo la calma y evitó entrar en una confrontación directa con los responsables del encuentro.

"Son criterios de los árbitros, a veces es difícil, pero tocas seguir. Toca seguir sumando, toca seguir luchando. Estamos metidos y comprometidos", señaló.

Posteriormente, Vélez reconoció que, desde su punto de vista, la jugada sí debió ser sancionada como penal. No obstante, recordó que pocos segundos después Alianza Lima consiguió el empate mediante Eryc Castillo.

"Particularmente yo entiendo que a veces es difícil, pero sí fue penal, para mi criterio. En la siguiente jugada se dio el gol, así que vamos por ahí", remarcó.

Alianza expresa su indignación por el VAR

Quien no ocultó su molestia fue Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de Alianza Lima. Tras el compromiso, el directivo conversó con L1 MAX y cuestionó que la acción no fuera advertida por los encargados del videoarbitraje.

"Es increíble que con todos los medios tecnológicos que existen no puedan ver un penal tan claro. Podemos entender que el árbitro no lo vea, pero el VAR, que está cómodamente en una oficina, es increíble que no lo vea. Estamos indignados", apuntó.

Alianza Lima también difundió una fotografía del momento exacto en el que el codo de Alexis Cossio impactó en el rostro de Jairo Vélez, reforzando así su reclamo por la jugada que consideró un penal evidente.

Así, Jairo Vélez mostró que el codazo de Alexis Cossio le dejó un visible golpe en el rostro, mientras Alianza Lima sostuvo que la acción debió ser sancionada como penal.