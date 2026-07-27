Rodolfo Acuña presentó su renuncia al MEF a un día de la juramentación de Keiko Fujimori

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En la víspera de la juramentación presidencial de Keiko Fujimori, el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, presentó su renuncia al cargo que ejercía en el gobierno de transición de José María Balcázar. La decisión se enmarca en el procedimiento estándar de cierre de gestión previo a la instalación del nuevo gabinete ministerial.

La carta de renuncia

En un documento oficial fechado este lunes 27 de julio, Acuña expresó su agradecimiento al presidente Balcázar por la confianza depositada en él y destacó el privilegio de haber servido al país desde el MEF.

En el escrito, señala que asumió la responsabilidad consciente de las dificultades económicas y presupuestales, procurando siempre un equilibrio entre atender las necesidades inmediatas de la población y preservar la estabilidad macroeconómica.

"Ha sido para mí un honor integrar su gabinete y acompañarlo en el servicio al país. Me retiro de esta responsabilidad con la tranquilidad de haber procurado actuar siempre con responsabilidad, poniendo por delante los intereses del Perú", escribió Acuña en su misiva.

Balance de gestión

Durante su paso por el MEF, Acuña acompañó las decisiones económicas del gobierno interino, enfocadas en mantener la disciplina fiscal y garantizar la transición ordenada hacia la nueva administración. Su salida se produce en un contexto de expectativa por las medidas que adoptará el próximo ministro designado por Fujimori, el economista Elmer Cuba, quien asumirá el cargo el 28 de julio.

Un procedimiento institucional

La renuncia de Acuña responde al protocolo habitual de cierre de gestión antes de la transmisión de mando. En este proceso, los ministros del gobierno saliente presentan su dimisión para dar paso a la conformación del nuevo gabinete. El gesto refuerza la institucionalidad democrática y asegura que la transición se realice de manera ordenada y transparente.

Carta de renuncia de Rodolfo Acuña

La salida del titular del MEF se suma a otros movimientos en el gabinete de Balcázar, que culmina su breve gestión interina con la entrega del poder a Keiko Fujimori. La designación de Cuba en Economía, junto con Luis Galarreta en la Presidencia del Consejo de Ministros y Carlos Espá en Relaciones Exteriores, marca el inicio de una nueva etapa política y económica para el país.

La renuncia de Rodolfo Acuña al Ministerio de Economía simboliza el cierre de la gestión de José María Balcázar y abre paso al gabinete de Keiko Fujimori. El procedimiento institucional garantiza continuidad y estabilidad en la conducción económica, mientras el país se prepara para el inicio de un nuevo gobierno.