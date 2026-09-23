Enrique Valderrama cuestiona enfrentamiento entre Samuel Daza y Rafael López Aliaga

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista exclusiva para Exitosa, el analista político Enrique Valderrama se pronunció sobre el tenso cruce verbal registrado entre los candidatos a la alcaldía de Lima, Samuel Daza y Rafael López Aliaga, durante el debate municipal. El especialista sostuvo que la agresiva estrategia del postulante de Fuerza Popular no parece un hecho aislado, sino que podría responder a una consigna política orientada a bloquear la victoria del líder de Renovación Popular.

Dinámica partidaria de Fuerza Popular y la plaza de Lima Metropolitana

El análisis del debate dejó en evidencia que las candidaturas para la capital exigen un alineamiento riguroso por parte de las agrupaciones políticas. Valderrama destacó la trayectoria institucional del fujimorismo en el fuero parlamentario, marco bajo el cual resulta poco probable que las intervenciones de sus representantes carezcan de una planificación previa o directiva interna.

Asimismo, el especialista remarcó la trascendencia mediática que representa la comuna limeña en el contexto electoral nacional, señalando que cualquier movida estratégica en dicha plaza genera repercusiones políticas directas en todo el territorio peruano.

"Hay que reconocer que Fuerza Popular al nivel, por lo menos del Parlamento en estos años ha actuado como partido probablemente tienen una dinámica parecida. Este es el candidato a la alcaldía de Lima Metropolitana, nada más y nada menos probablemente la circunscripción por atención mediática más importante en la elección", indicó.

Hipótesis sobre la estrategia contra López Aliaga y el rol de Palacio

En cuanto al trasfondo del enfrentamiento, el especialista analizó los motivos tras la actitud desplegada por Samuel Daza en el debate. Valderrama planteó que si la postura del candidato no fue coordinada de forma independiente, cabría la interpretación de una eventual afinidad entre los intereses de la agrupación y los del Ejecutivo.

"El debate de ayer lo han visto seguramente en todo el país (...) yo ya no sé si el partido, digamos Fuerza Popular no estaba notificado o alineado de la estrategia del señor Daza con lo cual digamos podríamos pensar o suponer quizás que de repente en Palacio no quieren que López Aliaga sea el alcalde de Lima, es una duda que puede surgir sobre la mesa", señaló.

De igual manera, el analista no descartó la existencia de desencuentros de índole privada o disputas personales entre ambos contendientes, aunque enfatizó que la hipótesis de un cálculo político desde el oficialismo para evitar a una figura opositora en Lima cobra peso en la coyuntura.

"Puede ser que también sea una actitud por la libre del señor Daza (...) pero también existe la posibilidad que digamos, desde el partido de gobierno no quisieran tener pues un vecino en la alcaldía (...) un tanto conflictivo", señaló.

En ese sentido, Enrique Valderrama concluyó que el reciente debate municipal no solo expuso las marcadas diferencias entre las candidaturas a la capital, sino también las tensiones de fondo entre los grupos de poder de cara a los próximos comicios.