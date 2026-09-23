Luis Nunes sobre anuncio de elecciones en Venezuela: "Trump es un hombre pragmático y de negocios, está usando a Delcy Rodríguez"

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El internacionalista Luis Nunes no se mostró tan esperanzador con la realización de elecciones democráticas en Venezuela, anuncio que realizara la noche de este miércoles 23 de septiembre, la presidenta encargada del citado país, Delcy Rodríguez, en el marco del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En diálogo con Exitosa, el politólogo no dudó en afirmar que la mandataria venezolana está siendo usada por el titular de la Casa Blanca y que la tendrá bajo su control hasta el tiempo que le sea útil por ser un "hombre de negocios"; es decir, pragmático.

"A Trump le interesa el petróleo de Venezuela, no su democracia"

En entrevista brindada al programa "Informamos y Opinamos", el internacionalista criticó que la propia Delcy Rodríguez haya dado tal anuncio en Nueva York, al recodar su complicidad en el régimen de Nicolás Maduro. En ese sentido, recordó que fue una de las tantas torturadoras de los presos políticos de su país. Incluso cuestionó que vaya vestida de blanco en un evento donde se busca abordar la paz en la región.

Sobre el presunto pacto existente entre Trump y Rodríguez desde la captura del expresidente venezolano en enero último, Nunes puso en tela de juicio el supuesto respaldo del presidente norteamericano por los verdaderos intereses que tendría sobre Venezuela, principalmente su petróleo.

"A él lo que le interesa es el petróleo venezolano, a él no le interesa la democracia venezolana. Por lo tanto, ha permitido que participe en el mismo escenario donde él participó ayer, hoy participe una mujer que no ha sido elegida por nadie. No hay un acta que certifique que ella ha sido vicepresidenta elegida por nadie", señaló.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En diálogo con Exitosa, el internacionalista Luis Nunes, se pronunció sobre el anuncio de elecciones en Venezuela por parte de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. En ese sentido, mostró su desconfianza porque aseguró que está siendo usada por... pic.twitter.com/hWLi3WiKd1 — Exitosa Noticias (@exitosape) September 24, 2026

En ese sentido, aseveró que Trump va a utilizar a Delcy Rodríguez mientras le útil y cuando no le sirva, "la va a desechar". Del mismo modo, reafirmó que Venezuela necesita unas "elecciones libres, justas y transparentes", con veedores internacionales y con un cronograma de por medio, mas no cuando la mandataria encargada lo diga.

(Noticia en desarrollo....)