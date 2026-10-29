Keiko Fujimori confirma en El Salvador que seis penales en construcción en el Perú usarán el modelo Bukele

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Keiko Fujimori anunció este jueves desde El Salvador que su gobierno incorporará el modelo penitenciario impulsado por Nayib Bukele.

Esta medida se aplicará directamente en los seis establecimientos penitenciarios que se encuentran actualmente en proceso de construcción dentro del territorio del país.

En esa línea, la mandataria realizó una visita oficial al país centroamericano, la cual incluyó un recorrido por las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

"Felicitaciones por lo que vienen haciendo, mi reconocimiento a la @FUERZARMADASV y @PNCSV porque sin duda es gracias al esfuerzo en conjunto que han podido lograr estos resultados. Y, por supuesto, mi reconocimiento al liderazgo y valentía del Presidente @nayibbukele":... pic.twitter.com/AmY6ZkLLLO — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) October 29, 2026

Ernesto Álvarez evaluará el programa Cero Ocio para seis penales

Durante su recorrido por la megacárcel' salvadoreña, la mandataria explicó que el objetivo de su gestión es culminar las obras penitenciarias pendientes en el país aplicando las estrategias observadas en El Salvador.

No obstante, precisó que esta visita resulta clave para adaptar los lineamientos de seguridad en la infraestructura nacional, según las imágenes difundidas por la Secretaría de Prensa de Bukele.

"Sabemos que (...) necesitamos la construcción de cárceles, terminar seis que están en proceso. Y creo que hoy este recorrido nos va a inspirar mucho para poder replicar estas cárceles con todas estas iniciativas", dijo Keiko Fujimori.

Ante ello, Fujimori mencionó el programa Cero Ocio, una iniciativa diseñada para integrar actividades productivas en la rutina de los internos. Asimismo, detalló que esta propuesta ya había sido comentada durante su campaña presidencial al referirse al liderazgo de Bukele.

Por este motivo, el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, será el encargado de tomar esta experiencia extranjera como referencia. De esta manera, el titular de la cartera evaluará los mecanismos para la implementación de dicho esquema en el sistema penitenciario peruano.

CECOT alberga a 20,000 internos

El recinto penitenciario visitado cuenta con una extensión de 230 hectáreas, fue inaugurado en el 2023 y posee una capacidad total para 40,000 reclusos, aunque actualmente alberga a 20,000 internos distribuidos en ocho módulos.

Según el reporte de Exitosa, en este lugar conviven en las mismas celdas miembros e integrantes de las bandas Mara Salvatrucha 13 y Barrio 18.Cabe mencionar que los internos visten de blanco, llevan el cabello totalmente rapado, usan medias blancas y portan mascarillas, teniendo prohibido hablar o hacer señas durante las visitas.

Además, duermen en catres de lata sin colchón ni sábanas, no tienen acceso a visitas ni luz solar, y reciben tres comidas al día sin pollo y carne, aunque cuentan con servicios médicos, medicamentos, pastillas y audiencias judiciales.

En este escenario, la mandataria junto a los titulares del Ministerio de Justicia y del Ministerio del Interior recogieron las estrategias implementadas en dicho país frente a la delincuencia organizada transnacional.