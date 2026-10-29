Keiko Fujimori inició agenda oficial en El Salvador: presidenta visitará prisión de máxima seguridad del país

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, inició su agenda oficial en El Salvador, donde tiene previsto visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad construida durante el Gobierno de Nayib Bukele. La visita forma parte de las actividades programadas, que busca conocer las estrategias de seguridad para combatir la criminalidad.

Keiko Fujimori inicia agenda en El Salvador

La mandataria estuvo acompañada por el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, así como por autoridades y efectivos vinculados al funcionamiento de este establecimiento penitenciario, inaugurado en 2023.

El CECOT alberga a decenas de miles de internos, entre ellos integrantes y cabecillas de organizaciones criminales consideradas terroristas por las autoridades salvadoreñas. La prisión se convirtió en uno de los principales símbolos de la política de seguridad impulsada por Bukele.

Estrategias de seguridad de El Salvador

Como parte de la delegación peruana que acompaña a la presidenta se encuentran el canciller Carlos Espá, el ministro de Defensa, César Astudillo, y el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez.

Durante la visita, las autoridades peruanas conocerán las medidas aplicadas por el Gobierno salvadoreño para enfrentar a las organizaciones criminales, así como el funcionamiento de su sistema penitenciario de máxima seguridad.

El modelo de seguridad de El Salvador ha sido destacado por la reducción de los homicidios de manera exponencial. Según lo registrado durante la gestión de Bukele, las cifras arrojan que, hubieron 82 homicidios durante 2025, una cifra considerablemente inferior a los más de 3 mil casos registrados en 2018, antes que el actual mandatario tomara el cargo en el país extranjero.

Otro de los aspectos que caracteriza al CECOT son sus estrictas medidas de seguridad. El establecimiento no cuenta con acceso convencional a internet para los internos ni con antenas que permitan la comunicación directa con el exterior.

Reunión con Nayib Bukele

Tras recorrer las instalaciones del centro penitenciario, la presidenta peruana tiene previsto trasladarse a la Casa Presidencial de El Salvador para reunirse con el gobernante, Nayib Bukele.

El encuentro se realizará luego de que el mandatario salvadoreño extendiera una invitación a Fujimori semanas atrás, la cual fue aceptada por la jefa de Estado peruana.

Finalmente, reunión de Keiko Fujimori permitirá abordar las experiencias y estrategias de seguridad aplicadas en El Salvador, en un contexto en el que el Gobierno peruano busca fortalecer sus medidas contra la delincuencia y la criminalidad organizada.