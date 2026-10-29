Pedro Castillo: Cámara de Diputados reprograma debate de denuncia constitucional por el caso ascensos militares

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Cámara de Diputados decidió este jueves reprogramar el debate y la votación del informe final de la Denuncia Constitucional número 12 (antes 403) contra el expresidente Pedro Castillo por el caso de presuntos ascensos irregulares en la PNP y Fuerzas Armadas durante su gestión presidencial.

Durante la sesión de Pleno, la iniciativa, que inicialmente estaba prevista darse durante la jornada, quedó en suspenso tras la lectura de los oficios presentados por las defensas legales de los investigados y una posterior reunión de la Junta de Portavoces encabezada por el titular de la cámara, Óscar Reto Otero.

Defensa del expresidente pidió plazo extra

Al dar inicio a la sesión plenaria, se dio cuenta de las misivas enviadas por el abogado Hugo Yataco, en representación del exmandatario Pedro Castillo, y por el exministro de Defensa Walter Ayala, quienes solicitaron diferir la fecha del análisis para garantizar un plazo razonable que les permita estudiar a profundidad el voluminoso expediente que sustenta la acusación.

Si bien la Presidencia del Congreso confirmó la postergación de la medida para resguardar el debido proceso, no se precisó una nueva fecha exacta para retomar el debate en el hemiciclo.

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Cámara de Diputados reprograma debate de denuncia constitucional en contra de Pedro Castillo



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Imputaciones fiscales

El expediente legislativo, originado a partir de la denuncia presentada por la Fiscalía de la Nación, atribuye a Pedro Castillo la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal, abuso de autoridad y cohecho pasivo propio al haberse acreditado indicios de la instrumentalización de su alto cargo para direccionar y favorecer indebidamente ascensos en el Ejército y la Fuerza Aérea.

En tanto, a Walter Ayala se le imputa el rol de intermediario y gestor de dichos intereses ilícitos, enfrentando cargos por abuso de autoridad, cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado, además de plantearse el levantamiento del fuero correspondiente.

Diputados deben decidir antes del 15 de noviembre

La urgencia por debatir este informe final radica en que la Comisión de Acusaciones Constitucionales remitió el caso al Pleno el pasado 7 de octubre ante la inminente cuenta regresiva por el vencimiento de la prerrogativa funcional del exmandatario, fijada para el próximo 15 de noviembre, fecha límite en la que, si la cámara baja no emite su voto, el caso quedará cerrado.

Mientras Castillo purga prisión efectiva por el golpe de Estado de diciembre de 2022 y afronta otros procesos por organización criminal, este nuevo aplazamiento mantiene en suspenso una definición clave en el ámbito de la responsabilidad constitucional de la administración pasada.

La reprogramación del debate sobre el Caso Ascensos evidencia la tensión entre el derecho a la defensa y la urgencia del Parlamento por resolver las denuncias constitucionales antes de que expiren los plazos de inmunidad, dejando el destino político y judicial de los involucrados en una prolongada espera.