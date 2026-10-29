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Renuncia en Ahora Nación

Diputado César Holguín Loaiza renuncia a la vocería de Ahora Nación tras diferencias con su agrupación

El legislador por Cusco envió un oficio a Alfonso López Chau explicando que su postura frente al Gobierno y al ministro del Interior no coincide con las decisiones de su bancada.

César Holguín Loaiza presenta su renuncia a la vocería de su partido.
César Holguín Loaiza presenta su renuncia a la vocería de su partido. Composición Exitosa

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 29/10/2026

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El diputado César Augusto Holguín presentó su renuncia irrevocable al cargo de Vocero Titular de la bancada de Ahora Nación en la Cámara de Diputados. La decisión fue comunicada a través de una carta dirigida al presidente de la agrupación política, Alfonso López Chau.

La dimisión del parlamentario se debió a las últimas discrepancias en el Congreso peruano, a raíz del debate sobre el otorgamiento de facultades legislativas al Ejecutivo. 

Discrepancias con Ahora Nación tras oficio del 28 de octubre del 2026

En el documento, el parlamentario electo por la región Cusco mencionó los motivos que lo llevaron a apartarse de la vocería de su bancada en la cámara baja. Cabe mencionar que el legislador enfatizó que su postura buscó reflejar las demandas de sus representados frente a los temas debatidos.

"Esta decisión responde a razones estrictamente políticas. Como diputado electo por la región Cusco, conforme al sentir de mi región, mantuve una posición contraria al otorgamiento de facultades legislativas al Poder Ejecutivo y expresé mi respaldo a la censura del ministro del Interior. Ambas posiciones difirieron de las decisiones adoptadas por la mayoría de la bancada", dijo.

No obstante, el congresista mencionó que estas posturas contrarias frente al Gobierno y al titular del Ministerio del Interior marcaron una distancia con el resto de los integrantes de su grupo. Para el parlamentario, mantener la representación del bloque resultaba inviable tras no coincidir en las votaciones.

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Carta de renuncia dirigida al presidente de la agrupación, Alfonso López Chau.
Carta de renuncia dirigida al presidente de la agrupación, Alfonso López Chau.

Elección de nuevo representante en la Cámara de Diputados

La salida del legislador obliga a la agrupación a reorganizar su directiva interna en el corto plazo. En la parte final de la carta, el parlamentario explicó por qué resultaba necesario apartarse de la coordinación del bloque en este momento.

"Considero que tales diferencias son incompatibles con la función de coordinación y representación que exige la vocería. Por ello, decido, de manera responsable, dar un paso al costado. Confío en que la bancada pueda profundizar su diálogo con las regiones e incorporar sus perspectivas a la hora de decidir", agregó.

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Hasta el momento, la dirigencia del partido político no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto a quién ocupará el puesto vacante en el parlamento. Asimismo, los miembros de la agrupación tampoco han brindado declaraciones públicas sobre las diferencias de criterio expuestas por el representante de Cusco en su carta de salida.

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