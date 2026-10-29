Luis Galarreta pide desde Tumbes que la población evalúe la capacidad de reacción del Estado ante El Niño

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, llegó a la región Tumbes para supervisar los trabajos de limpieza y descolmatación en el cauce del río local. Acompañado por los titulares del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y pidió a la ciudadanía evaluar la capacidad de reacción gubernamental frente al fenómeno El Niño.

Como se sabe, la comitiva del Ejecutivo también recorrió la localidad de Casitas para verificar las zonas con riesgo de 'aislamiento por las lluvias'. En esa línea, el jefe del gabinete señaló que el gobierno coordina acciones operativas junto al general Rabanal, quien tiene a su cargo la atención en siete regiones del país.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Desde Tumbes, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, pidió a la población evaluar las acciones de respuesta del Gobierno frente a las emergencias a consecuencia del fenómeno El Niño. Asimismo, con respecto a la lucha contra la... pic.twitter.com/iT1zp67bIm — Exitosa Noticias (@exitosape) October 29, 2026

Gobierno priorizará obras de drenaje en presupuesto

Respecto a la culminación del estudio técnico del drenaje pluvial en noviembre por parte de la ANIN, el primer ministro cuestionó el tiempo que ha pasado sin que se ejecuten las labores en las ciudades norteñas y en Lima.

Asimismo, precisó que su gestión lleva 92 días en funciones tomando nota de las urgencias para el presupuesto de los años 2027 y 2028, en coordinación directa con el ministro Vinelli y el sector Agricultura.

"Primero que es una vergüenza que después de seis años recién termine un estudio, ¿no? Seis años para un estudio, eso es inaceptable. Por eso, nosotros tenemos noventa y dos días. En el gobierno de la presidenta Fujimori se van a hacer todas las obras que hemos planteado. Con los ministros estamos tomando nota justamente de las prioridades que deben entrar en el presupuesto del veinte veintisiete", dijo Luis Galarreta.

No obstante, explicó que agilizarán las normas vinculadas al Indeci para declarar en emergencia distritos o provincias sin demoras, mientras que la entrega de títulos de propiedad o reconstrucción de colegios se abordará tras el periodo de lluvias.

Decreto permitirá enfrentar a bandas en la frontera

En relación con la seguridad ciudadana y el control territorial, el primer ministro informó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú ya están ejecutando operativos desde el primer día mediante el 'Comando Unificado'.

Detalló que la autoridad policial reporta capturas permanentes de organizaciones delictivas en el Callao, Ucayali y diversas jurisdicciones sin haber esperado la delegación de facultades de los diputados del Congreso.

"Como tenemos esta banda que se han pasado de Ecuador a la frontera, y que están tomando zonas de Tumbes, nosotros las vamos a enfrentar, justamente para eso se ha pedido la calificación de grupos hostiles para que el Comando Unificado, que ya está esperando el marco legal que me imagino que en unos 15 o 20 días, que eso es lo que se demora en hacer un decreto legislativo", agregó.