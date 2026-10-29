Cámara de Diputados archiva moción de interpelación contra el ministro de Educación tras retiro sorpresivo de firmas

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El escenario político en el Legislativo dio un giro inesperado luego de que el Pleno de la Cámara de Diputados archivara formalmente la moción de interpelación que pesaba contra el ministro de Educación, José Antonio Chang.

La iniciativa quedó sin efecto debido a que un bloque de siete diputados decidió retirar su respaldo de última hora, reduciendo la cantidad de adhesiones a solo 18, una cifra insuficiente frente al mínimo legal de 20 firmas requerido por el reglamento del Congreso para dar trámite a este tipo de solicitudes.

Tres partidos opositores retiraron firmas

Según los registros oficiales del Parlamento, los legisladores que desistieron de apoyar el pliego interpelatorio pertenecen a las bancadas de Obras, Juntos por el Perú y Ahora Nación.

Entre los firmantes que retiraron su rúbrica figuran Juan César Cabrera Nieto, Arturo César Eusebio Padilla, Andrea Dayna Medina Stein y Víctor Eduardo Piñán Mamani (por el grupo Obras); Alejandro José Manay Pillaca y Amalia Emilia Palomino Pacheco (por Juntos por el Perú); así como Helard Bladimi Sonco Villanueva (por Ahora Nación), quedando así el procedimiento formalmente zanjado antes de iniciar su debate en la sesión plenaria.

La agenda frustrada y los cuestionamientos del pliego interpelatorio

La sesión plenaria, programada para iniciar desde las 10:00 a. m. de este jueves, tenía previsto discutir un pliego interpelatorio compuesto por 44 preguntas dirigidas al titular del Ministerio de Educación (Minedu).

Entre los puntos centrales que motivaron la moción figuraban la cuestionada designación de la excongresista Tania Ramírez como representante del sector ante el directorio de la Derrama Magisterial, así como los nombramientos de Doris Gavilano Iglesias como secretaria general y de Pedro Elmer Morales Gonzales como director del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), pese a los cuestionamientos asociados a dichos perfiles.

Asimismo, la agenda de la Cámara Baja contemplaba evaluar otros temas neurálgicos para el sector, tales como la crisis institucional en la Universidad Nacional de Ucayali, los cuestionamientos en torno al superintendente de la Sunedu, la implementación de la política de educación superior universitaria y la reglamentación de normas orientadas a proteger los derechos de los maestros jubilados y cesantes del país.

Del mismo modo, el Pleno tenía previsto debatir en paralelo el dictamen orientado a derogar la controvertida Ley 32645, ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP), una norma largamente criticada por gremios artísticos debido a las barreras burocráticas impuestas a los creadores independientes y populares.

El archivo de la interpelación por falta de respaldo congresal otorga un respiro político temporal al ministro José Antonio Chang, evidenciando al mismo tiempo la fragilidad de las alianzas y las negociaciones en el hemiciclo frente a los pedidos de fiscalización al Ejecutivo.