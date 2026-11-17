17/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La reunión entre la presidenta Keiko Fujimori y el mandatario de China, Xi Jinping, ya tiene sus primeras imágenes oficiales. Este martes 17 de noviembre, la agencia estatal de noticias Xinhua publicó fotografías del encuentro bilateral que ambos líderes sostuvieron en Shenzhen, en el marco de la visita de la jefa de Estado peruana al país asiático.

Xinhua difunde las primeras fotografías del encuentro

La publicación de las imágenes por parte de Xinhua constituye un primer registro oficial de la reunión entre ambos jefes de Estado y confirma que el encuentro bilateral ya recibió cobertura de los canales institucionales de comunicación de China.

Las fotografías fueron compartidas a través de la cuenta oficial de la agencia en X, donde se puede apreciar el desarrollo de esta cita diplomática en Shenzhen.

La difusión de este material adquiere especial relevancia debido a que permite conocer públicamente el encuentro entre Fujimori y Xi Jinping, en medio de las expectativas sobre los temas que podrían abordar ambos gobiernos. Por el momento, las imágenes representan el principal registro visual difundido por la agencia china sobre esta reunión.

Agenda de la presidenta en China

Según la agenda oficial de la jefa de Estado, a las 4:30 p. m. de mañana, martes 17 de noviembre tuvo una reunión bilateral con el presidente de China, Xi Jinping. Del mismo modo, el miércoles 18 de noviembre, a las 9:30 a. m., la presidenta sostendrá un encuentro con el presidente de Vietnam, To Lam. Asimismo, a las 12:00 m. se reunirá con el sultán de Brunéi, S. M. Hassanal Bolkiah; mientras que a las 2:00 p. m . estará en un almuerzo con el presidente de Chile, José Antonio Kast.

A las 3:30 p. m. se reunirá con los empresarios de Comex Perú y US-APEC Business Coalition. Del mismo modo, a las 5:00 p. m. tendrá una reunión bilateral con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong. A las 6:30 p. m. hará lo propio con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a las 7:30 p. m. participará en la cena de bienvenida de Líderes Económicos del APEC.

Para el jueves 19 de noviembre, a las 9:30 a.m., la presidenta participará en la foto oficial del APEC y a las 9:40 a. m. estará en la reunión de líderes económicos APEC en el Shenzhen International Communication Center (ICSZ).

Posteriormente, a las 12:10 m. sotendrá una reunión bilateral con el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, a las 2:00 p. m. se reunirá con el jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee. Media hora después tendrá una reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva.