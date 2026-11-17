17/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En medio de su traslado aéreo rumbo a Roma, donde retomará sus actividades en el Vaticano, el papa León XIV sostuvo un encuentro con los medios de comunicación y respondió diversas preguntas sobre su reciente gira por Uruguay, Argentina y Perú.

Agradecimiento a Dios y deseo de cumplir con la gira

"Yo doy gracias a Dios. La verdad que desde la primera semana, es poco más de un mes como mucha gente lo sabe. Después de una operación un poquito significativa, pero desde un principio tenía en mente que el viaje estaba programado y yo quería cumplir", afirmó.

🔸 «No estoy al 100 %, pero estoy bien» 🔸 «El viaje estaba programado y yo quería cumplir» De regreso a Roma, León XIV ha contado cómo se encuentra poco más de un mes después de la operación de cáncer de pulmón https://t.co/qnnrLAHXLx — ROME REPORTS (@romereportsesp) November 17, 2026

La fuerza de la oración y el apoyo recibido

"Con la ayuda de Dios, y creo profundamente que la fuerza de la oración, yo recibí mensajes de literalmente todo el mundo con una cierta determinación que también tengo, con la ayuda de los médicos, que de hecho se ha visto que era posible", manifestó.

Su estado de salud actual

"Y lo tengo que decir, no estoy al 100%, pero estoy bastante bien. La resistencia es uno de los dones que Dios me ha dado", precisó.

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