Keiko Fujimori firma convenio con Nayib Bukele para reforzar la lucha contra la delincuencia en el Perú

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras reunirse con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, la presidenta Keiko Fujimori firmó un convenio de cooperación y un memorando en materia de seguridad para reforzar la seguridad nacional en la lucha contra la delincuencia.

Un convenio para unir esfuerzos contra la inseguridad en el Perú

Como parte de su visita a El Salvador, en la jornada de este jueves, 29 de octubre, la mandataria del Perú fue recibida por su par salvadoreño en la Casa Presidencial del país centroamericano en una ceremonia protocolar que incluyó honores de Estado, entonación de himnos nacionales de ambos países y participación de una comitiva oficial.

Posteriormente, ambos dignatarios procedieron a ingresar a la residencia de la república salvadoreña junto a sus ministros. En el salón de honor, Fujimoir Higuichi procedió a firmar este pacto entre el Perú y El Salvador esbozando una gran sonrisa ante los medios de comunicación. Acto seguido, Bukele Ortez realizó el mismo procedimiento y puso su autógrafa.

Cabe señalar que este pacto entre la nación sudamericana y la centroamericana tiene como objetivo unir esfuerzos para que el Gobierno de la jefa de Estado pueda implementar medidas para luchar contra el flagelo de la delincuencia que cobra muchas vidas.

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