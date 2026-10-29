PJ dicta prisión preventiva para tres suboficiales habrían exigido S/ 4 mil para evitar detenciones en San Martín de Porres

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Lima Norte consiguió que se dicten 14 meses de prisión preventiva contra tres suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), identificados como Randy S., David C. y Anggelo D.. A los implicados se les atribuye la presunta comisión de los delitos de concusión en agravio del Estado y robo agravado en perjuicio de un ciudadano.

Intervención irregular y solicitud de dinero

De acuerdo con la tesis fiscal, los hechos ocurrieron el pasado 16 de octubre de 2026, fecha en la que parte de los agentes investigados, quienes se encontraban vestidos de civil, ingresaron de manera irregular a una vivienda ubicada en la Av. Antúnez de Mayolo, en el distrito de San Martín de Porres. En el lugar, intervinieron a una ciudadana y a su padre, a quienes señalaron como presuntos cómplices de un sujeto al que venían buscando.

Aprovechando la situación, el suboficial Randy S., quien no se encontraba físicamente en el inmueble durante el operativo inicial, se comunicó vía telefónica con la pareja de la mujer intervenida.

Durante la llamada, negoció la entrega de S/ 4.000 a cambio de omitir la detención de sus familiares y dejarlos en libertad. Tras concretarse el acuerdo inicial, la ciudadana retornó a su domicilio y se percató de que, además de la extorsión en curso, se habían sustraído S/ 6.000 del interior de la vivienda durante el procedimiento policial.

Operativo en flagrancia y pruebas clave

Ante los hechos, la pareja de la víctima interpuso la denuncia formal ante la Policía Anticorrupción. Con el respaldo de las autoridades, se planificó un operativo encubierto para documentar el pago del monto exigido. La intervención se ejecutó en flagrancia cuando los suboficiales se desplazaban a bordo de dos vehículos por la misma avenida Antúnez de Mayolo, ya en jurisdicción del distrito de Los Olivos.

Entre las diligencias de investigación realizadas por el Ministerio Público se incluyeron la perennización y aplicación de reactivos químicos (luminol y polvos especiales) a los billetes entregados al denunciante para comprobar su manipulación y la visualización de los registros de cámaras de seguridad y el análisis de los teléfonos celulares de los coimputados, donde se hallaron grupos de mensajería que evidenciaban coordinaciones entre los involucrados.

Finalmente, se realizaron consultas en fuentes abiertas como Yape, Renteseg y Google Maps para corroborar coordenadas geográficas y la titularidad de las líneas telefónicas empleadas en las extorsiones. Las declaraciones de los agraviados, jefes de unidades policiales y testigos clave.

Con estos elementos de convicción sustentados por el fiscal provincial Jorge Mauro García Juárez y la fiscal adjunta provincial Rosanna Paola Vallejos Manche, el juzgado correspondiente determinó que los efectivos afronten el proceso penal recluidos en un establecimiento penitenciario mientras continúan las indagaciones.