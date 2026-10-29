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Keiko Fujimori respalda plan de Nayib Bukele como "exitoso" y afirma que el Perú persiguió a las FF. AA. y a la PNP

Durante su visita al CECOT, en El Salvador, la lideresa de Fuerza Popular respaldó la estrategia de Nayib Bukele y comparó a las bandas criminales con el terrorismo.

Keiko Fujimori destaca plan de Nayib Bukele.
Keiko Fujimori destaca plan de Nayib Bukele. Composición Exitosa

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 29/10/2026

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Durante su reciente visita a El Salvador, la lideresa de Fuerza PopularKeiko Fujimori, respaldó la estrategia de seguridad implementada por el presidente Nayib Bukele. Desde dicho país, la representante política sostuvo que el Perú requiere restablecer el orden interno mediante medidas firmes frente al avance de la delincuencia.

No obstante, afirmó que durante las últimas décadas el Estado peruano debilitó sus propias instituciones y ejerció persecución contra los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

Fujimori cuestiona el trato a las FF. AA. y la PNP

La lideresa fujimorista hizo referencia a la lucha contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). En esa línea, indicó que el trabajo conjunto entre militares, policías, comités de autodefensarondas campesinas, sumado a la decisión política, permitió 'pacificar el país' en aquel periodo.

"El proceso que ha seguido El Salvador para conseguir la paz y la tranquilidad con este modelo exitoso, el modelo Bukele. Como es de público conocimiento, el Perú ha tenido en la década de los 80's y principio de los 90's, también retos históricos en la que tuvo que enfrentar dos grandes grupos terroristas, el MRTA y Sendero Luminoso", dijo Keiko Fujimori.

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No obstante, cuestionó las acciones adoptadas por las administraciones posteriores respecto al sector defensa e interior. "Lamentablemente, décadas siguientes, el Perú nuevamente debilitó sus instituciones y lo que es peor, debilitó y persiguió a sus Fuerzas Armadas y a su Policía Nacional", dijo Fujimori.

Keiko Fujimori compara a las bandas criminales con grupos terroristas 

En otro momento, Fujimori vinculó la situación de las instituciones peruanas con la expansión de redes delictivas en la región. Ante ello, sostuvo que las bandas criminales representan un riesgo que traspasa las fronteras y las equiparó directamente con las organizaciones subversivas que operaron durante el conflicto armado interno.

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"A eso se le suma el desorden y el avance de la criminalidad organizada internacional en Latinoamérica. Y hoy el Perú necesita nuevamente recuperar el orden, pero ya no de grupos terroristas, sino de estas bandas criminales, que no respetan fronteras, pero que son grupos terroristas", dijo Keiko Fujimori.

Por último, agregó que mientras las agrupaciones subversivas ejecutaron actos de violencia política en los años ochenta y noventa, las redes delictivas contemporáneas se dedican a ilícitos específicos que afectan la seguridad ciudadana.

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