18/11/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

En Villa María del Triunfo, asesinaron a balazos a un padre de familia identificado como Luis Alberto Sevilla Quispe, exactamente en el mismo lugar donde, hace 15 meses, acabaron con la vida de su hijo. La víctima había construido un pequeño altar en memoria del joven y terminó perdiendo la vida en ese mismo espacio, donde su familia acudía periódicamente para rendirle homenaje.

El desarrollo del asesinato y el auxilio a la víctima

El crimen ocurrió en la cuadra 6 del jirón El Carmen, en Villa María del Triunfo. El padre de familia se encontraba en la vía pública cuando fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta. Los atacantes pasaron rápidamente por el lugar y le dispararon a la altura del pecho, provocándole una herida mortal.

Tras el atentado, Sevilla Quispe fue trasladado de emergencia al Hospital María Auxiliadora, para que los médicos pudieran reanimarlo. Sin embargo, llegó al establecimiento de salud sin signos vitales, por lo que solo se pudo confirmar su fallecimiento.

Asesinado en el mismo lugar que su hijo

Lo que hace particular este caso es que el asesinato de Sevilla Quispe se produjo exactamente en el punto donde su hijo fue asesinado hace un año y tres meses. En memoria del joven, el padre había instalado un pequeño altar en el lugar, como una forma de mantener vivo su recuerdo.

Según informó un familiar a Exitosa, cada día 17 del mes acudían a este espacio para rezarle. No obstante, esta vez el lugar quedó marcado por un nuevo hecho de violencia que terminó con la vida de otro integrante de la familia.

"Todos los 17 veníamos nosotros. Él llegaba de su trabajo y estaba sentadito, llegó una moto, la dejaron allá estacionada, el 'pata' se bajó y vino de frente a matarlo. Él estaba con un amigo, y el amigo se ha corrido", declaró.

Además, señaló que desconoce si el asesinato de Luis Alberto Sevilla Quispe estaría relacionado con un presunto ajuste de cuentas.

"Hoy día mi sobrino cumplía un año y tres meses porque lo mataron ahí igualito como a su papá. No sabemos si será venganza. Ya hemos denunciado", agregó.

Autoridades ya se encarga del caso

Tras el crimen, la zona fue acordonada para permitir el desarrollo de las diligencias policiales. Durante las primeras investigaciones, los agentes encontraron más de siete casquillos de bala en la escena. Asimismo, se conoció que los familiares de la víctima viven muy cerca del lugar del ataque.

El caso ya fue registrado en la comisaría del distrito y las autoridades podrán recurrir a las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del asesinato.