18/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una vez concluida su gira apostólica por Sudamérica, el papa León XIV se pronunció desde Roma sobre este tiempo fuera del país para dar un balance de lo que fue su encuentro con miles de fieles alrededor del mundo.

Papa León XIV da balance de su visita apostólica

El papa León XIV realizó este miércoles 18 de noviembre un balance de su reciente viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú, durante la Audiencia General que tiene lugar en la plaza de San Pedro, en el Vaticano.

Durante su intervención, el Santo Padre expresó su agradecimiento a los pueblos que lo recibieron y recordó especialmente su paso por territorio peruano, donde vivió durante varios años como misionero y obispo.

"Ayer por la mañana regresé a Roma tras un largo viaje apostólico en Uruguay, Argentina y Perú. Perú, como sabéis, es el país en el que viví muchos años, como misionero y después como obispo", manifestó.

Asimismo, destacó que su visita a Argentina tenía un significado especial, debido a que es la patria del papa Francisco, y manifestó su deseo de encontrarse con el pueblo de su predecesor.

En cuanto a Uruguay, León XIV resaltó que se trata de una nación donde los católicos viven en condición de minoría, por lo que consideró significativo que su itinerario apostólico comenzara precisamente en ese país.

One day after returning to the Vatican, Pope Leo XIV reflects on his "beautiful Apostolic Journey" to the three Latin American nations of Uruguay, Argentina, and Peru. https://t.co/mUCdzVP8Wo — Vatican News (@VaticanNews) November 18, 2026

Recordó con emoción su paso por Perú, especialmente Chiclayo

Al referirse a su visita al Perú, el Santo Padre explicó que esta etapa fue un poco más extensa debido al especial reconocimiento que siente hacia el pueblo peruano.

Uno de los momentos más significativos para el pontífice fue su llegada a Chiclayo, ciudad donde aseguró haberse sentido nuevamente en casa. En ese sentido, destacó la fe de sus habitantes, la religiosidad popular y el recibimiento de las comunidades campesinas de la Cordillera.

"En Chiclayo, en particular, me sentí en casa. Volví a encontrar la fe sencilla y genuina animada por la piedad popular; sentí el abrazo de las poblaciones campesinas de la Cordillera; pude volver a ver a personas que han dejado una huella profunda en mi vida", expresó.

Finalmente, el papa León XIV por medio de su discurso dio un balance de su visita apostólica y resaltó la importancia de cada uno de los países que lo recibieron. Asimismo, pidió que Dios bendiga a los pueblos visitados y los guíe por el camino de la paz, la justicia y la fraternidad.