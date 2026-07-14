Francia vs España EN VIVO: MINUTO a MINUTO HOY del duelo en semifinales del Mundial 2026

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 14/07/2026
48' | Francia se luce
Les Bleus buscan marcar la diferencia en este segundo tiempo.
45' | Empieza el segundo tiempo con cambios
Sale Rabiot y entrá Koné para Francia.
Se terminó el primer tiempo
43' - Buscando sanciones
Dembelé aparenta una falta, pero no hay tarjetas de por medio.
37' - Casi llegan al segundo gol
La recupera Baena en tres cuartos. Se regresa de Lamine y Olmo y apareció Upamecano providencial. Será córner
30' - Cambio para Francia
Sale Saliba y entra Lacroix.
28 ' - Francia en aprietos
William Saliba se despide de la cancha tras mostrar su lesión.
22' - ¡¡¡GOOOOL DE LA ROJA!!!
Mickel Oyarzabal aprovechó el tiro de penal para darle el primer punto para España.
21' - Penal para España
PENALTIIIIII sobre Lamine. No ve venir Lucas Digne, Penalti como una casa en el intento de despeje.
15' - Córner para 'Les Bleus'
Tiro de esquina para los franceses, pero España se defiende con un gran repliegue.
14' - Falta para Francia
Michael Olise se lanzó sobre Rodri.
10' -Falta tirada de Baena
Se estrelló la falta de Baena en la barrera. Fue muy baja
0' - Inicia el partido
Los franceses buscan recuperar la gloria de obtener la Copa Mundial.