RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
Impactante encuentro

Francia vs España EN VIVO: MINUTO a MINUTO HOY del duelo en semifinales del Mundial 2026

Encuentro decisivo de la ronda de semifinales del la ansiada Copa del Mundo. La reñida lucha será entre 'La Roja' y 'Les Bleus'.

Francia vs España EN VIVO.
Francia vs España EN VIVO. (Composición: Exitosa)

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 14/07/2026

Síguenos en Google News Google News

 

48' | Francia se luce

Les Bleus buscan marcar la diferencia en este segundo tiempo.

45' | Empieza el segundo tiempo con cambios

Sale Rabiot y entrá Koné para Francia.

Se terminó el primer tiempo

43' - Buscando sanciones

Dembelé aparenta una falta, pero no hay tarjetas de por medio. 

37' - Casi llegan al segundo gol

La recupera Baena en tres cuartos. Se regresa de Lamine y Olmo y apareció Upamecano providencial. Será córner

"Messi obtiene a su árbitro favorito": Prensa inglesa explota por polémica designación para el partido ante Argentina
Lee también

"Messi obtiene a su árbitro favorito": Prensa inglesa explota por polémica designación para el partido ante Argentina

30' - Cambio para Francia

Sale Saliba y entra Lacroix.

28 ' - Francia en aprietos

William Saliba se despide de la cancha tras mostrar su lesión.

Mundial 2026: ¿Dónde ver las semifinales y la gran final en pantalla gigante con ingreso gratuito?
Lee también

Mundial 2026: ¿Dónde ver las semifinales y la gran final en pantalla gigante con ingreso gratuito?

22' - ¡¡¡GOOOOL DE LA ROJA!!!

Mickel Oyarzabal aprovechó el tiro de penal para darle el primer punto para España.

21' - Penal para España

PENALTIIIIII sobre Lamine. No ve venir Lucas Digne, Penalti como una casa en el intento de despeje.

15' - Córner para 'Les Bleus'

Tiro de esquina para los franceses, pero España se defiende con un gran repliegue.

14' - Falta para Francia

Michael Olise se lanzó sobre Rodri.

10' -Falta tirada de Baena

Se estrelló la falta de Baena en la barrera. Fue muy baja

0' - Inicia el partido

Los franceses buscan recuperar la gloria de obtener la Copa Mundial.

Temas relacionados Kylian Mbappé Mundial 2026 Selección de España Selección de francia semifinales

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA