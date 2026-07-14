Francia vs España EN VIVO: MINUTO a MINUTO HOY del duelo en semifinales del Mundial 2026

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

48' | Francia se luce

Les Bleus buscan marcar la diferencia en este segundo tiempo.

45' | Empieza el segundo tiempo con cambios

Sale Rabiot y entrá Koné para Francia.

Se terminó el primer tiempo

43' - Buscando sanciones

Dembelé aparenta una falta, pero no hay tarjetas de por medio.

37' - Casi llegan al segundo gol

La recupera Baena en tres cuartos. Se regresa de Lamine y Olmo y apareció Upamecano providencial. Será córner

ERA UN GOLAZO DE ESPAÑA



Magnífica jugada colectiva de la Roja que casi termina en el 2-0 contra Francia.#FIFAWorldCup | #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/c38KMdJe2z — DSPORTS (@DSports) July 14, 2026

30' - Cambio para Francia

Sale Saliba y entra Lacroix.

¡PÉSIMAS NOTICIAS PARA FRANCIA!



William Saliba se lesionó y no sigue en la semifinal. En su lugar ingresó Lacroix.



España gana 1-0.#FIFAWorldCup | #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/yvsP7FvhPN — DSPORTS (@DSports) July 14, 2026

28 ' - Francia en aprietos

William Saliba se despide de la cancha tras mostrar su lesión.

22' - ¡¡¡GOOOOL DE LA ROJA!!!

Mickel Oyarzabal aprovechó el tiro de penal para darle el primer punto para España.

¡ARRIBA ESPAÑA DE PENAL!



Por una falta de Digne en el área, La Roja se impone por 1-0 ante Francia gracias al tanto de Mikel Oyarzabal desde los doce pasos y se ilusiona con la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. pic.twitter.com/QAQQolbCl8 — DSPORTS (@DSports) July 14, 2026

21' - Penal para España

PENALTIIIIII sobre Lamine. No ve venir Lucas Digne, Penalti como una casa en el intento de despeje.

¡PENAL PARA ESPAÑA!



Lucas Digne intentó despejar y le pegó a Lamine Yamal.#FIFAWorldCup | #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/3jgqEbQ5yD — DSPORTS (@DSports) July 14, 2026

15' - Córner para 'Les Bleus'

Tiro de esquina para los franceses, pero España se defiende con un gran repliegue.

14' - Falta para Francia

Michael Olise se lanzó sobre Rodri.

10' -Falta tirada de Baena

Se estrelló la falta de Baena en la barrera. Fue muy baja

0' - Inicia el partido

Los franceses buscan recuperar la gloria de obtener la Copa Mundial.