Keiko Fujimori será una presidenta cercana a la gente, afirma diputada Cecilia Chacón: "Va a escuchar a la población"

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En una entrevista para Exitosa, Cecilia Chacón, vocera de Fuerza Porpular en la Cámara de Diputados, afirmó que el Gobierno entrante de la presidente electa, Keiko Fujimori mantendrá una cercanía importante con los ciudadanos.

La diputada declaró que el Gobierno de Fujimori Higuchi tendrá como una de sus prioridades el cierre de brechas.

Busca la reconciliación en el país

Chacón señala que el país debe apuntar a la unificación entre los distintos sectores del país, por varios factores. Que lo sucedido con el expresidente Pedro Castillo, no sería el motivo exclusivo para ir tras ella.

"Yo creo, sin duda alguna, que el tema de la gobernabilidad y que la reconciliacion en el país, tiene que darse. No solo por el tema del señor (Pedro) Castillo. El tema de la unidad es por esos dos Perús que han están fracturados durante varios años. Tiene que solcionarse, y eso se da en un Gobierno que está cercano a la población", indicó.

Se refiere a un correcto funcionamiento del Gobierno

La política también se tomó un momento para mencionar que requiere un Estado para su buena operatividad y que comprende la preocupación natural por necesidades y garantías básicas que debe extender el país.

"Un Gobierno que funciona es en el que se den obras, en que las insitiauciones funcionen. En que una madre no tenga que perder a un hijo, que no cuenta con atención médica. Que nosotras podamos tener esa tranquilidad y seguridad de que nuestros hijos cuando salgan de la casa, van a regresar", sostuvo.

Asimismo, Chacón anuncia que la presidenta electa Fujimori tendrá una cercanía poco vista en el último tiempo con los habitantes de la nación.

"El trabajo de este parlamento va a ser fundamental para darle gobernabilidad a la presidenta electa, que va a estar cerca de la población, la va a escuchar. Y va a tratar de que en estos años haya un cambio profundo desde las estructuras, desde la cercanía y sobre todo de la esperamza, que la gente la ha perdido", agregó.

Belmont programó una sesión con Fujimori

Cecilia Chacón adelantó que Keiko Fujimori sostendrá una reunión con Ricardo Belmont, y los representantes de su bancada del partido Obras, para poder llegar a un concenso y trabajar en conjunto. Así como se ha desarrollado con otros excandidatos durante semanas.

La vocera de Fuerza Popular en la Cámara de Diputados, Cecilia Chacón, en una charla exclusiva para Exitosa, aseguró que la nueva administración del país para el periodo 2026-2031, de Keiko Fujimori, será capaz de tener proximidad con los habitantes de los diferentes sectores del país. Y que, además, buscará la integración para el buen desarrollo de la sociedad en el país.