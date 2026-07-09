Keiko Fujimori recibe la felicitación de la embajadora de Reino Unido en el Perú por su triunfo en la segunda vuelta

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La embajadora del Reino Unido en el Perú, Su-Lin Garbett-Shiels, felicitó este jueves 09 de julio a Keiko Fujimori Higuchi por su proclamación como presidenta electa del Perú, cargo que le fuera reconocido el pasado viernes 03 por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El reconocimiento se da a menos de una semana de que el órgano electoral en mención entregue las credenciales a la mandataria electa, junto a su plancha presidencial conformada por Miguel Torres y Luis Galarreta, acto que se llevará a cabo el miércoles 15 de julio en el Teatro Nacional.

En búsqueda del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre el Perú y Reino Unido

Siguiendo la línea de diversos líderes mundiales, mandatarios y autoridades de la región, en esta oportunidad, Su-Lin Garbett-Shiels visitó a Keiko Fujimori para expresarle sus felicitaciones por su victoria en la segunda vuelta electoral.

Del mismo modo, le entregó una carta firmada por el primer ministro del Reino Unido, Sir Keir Starmer, expresándole los mismos parabienes, a fin de continuar con el fortaleciendo la "amistad y colaboración" entre ambos países.

"En su mensaje, destacó la histórica relación entre ambos países y expresó su voluntad de seguir fortaleciendo la cooperación bilateral", señaló la Oficina de la Presidenta Electa.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió la visita de la embajadora del Reino Unido en el Perú, Su-Lin Garbett-Shiels, quien hizo entrega de una carta de felicitación del primer ministro del Reino Unido, Sir Keir Starmer, con motivo de su elección.

En su mensaje, destacó la... pic.twitter.com/BpuY2u77vP — Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 9, 2026

Cabe precisar que, la visita de la funcionaria se da en el mismo día de la reunión matutina que sostuvo Keiko Fujimori con el presidente en funciones, José María Balcázar, quien le deseo éxitos en su futura administración, ratificando que el proceso de transferencia de gestión será totalmente transparente y responsable.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | La presidenta electa Keiko Fujimori, recibió en su oficina a la embajadora del Reino Unido en Perú, Su-Lin Garbett-Shiels, quien le hizo llegar sus saludos y del primer ministro Keir Starmer por su victoria en las Elecciones Generales. La... pic.twitter.com/ogenyzqt8F — Exitosa Noticias (@exitosape) July 9, 2026

Apuesta por el diálogo con Claudia Sheinbaum

Este mediodía, Keiko Fujimori Higuchi, afirmó que desde su Gobierno existirá toda la voluntad para reanudar la relaciones bilaterales entre nuestro país y México, dejando abierta la posibilidad al diálogo con la mandataria de dicho país, Claudia Sheinbaum Pardo.

Como se recuerda, el miércoles 08 de julio, durante su habitual conferencia de prensa denominada "Las Mañaneras del Pueblo", la mandataria mexicana admitió que no ha tenido comunicación alguna con su futura homologa, a quien todavía no ha felicitado por su victoria en el balotaje, recordando que el Perú rompió relaciones con su Estado a finales de 2025.

Cabe precisar que, durante la gestión del expresidente José Jerí, se rompieron los vínculos bilaterales entre Lima y la Ciudad de México, luego de que el país azteca asilara en su embajada ubicada en nuestro país a la ex primera ministra Betssy Chávez, en noviembre del año pasado, para evitar su condena a más de 11 años de cárcel por el caso 'golpe de Estado'.

La futura presidenta peruana continúa con sus reuniones con miras a su próxima juramentación al cargo, el próximo 28 de julio en el Congreso de la República.