Venezuela: Víctimas mortales ascienden a 3 889 a 15 días del doble terremoto

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de la Asamblea Nacional Venezuela, Jorge Rodríguez, brindó este jueves 09 de julio, un nuevo balance sobre los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que azotaron la región central del país el pasado 24 de junio.

A consecuencia los movimientos sísmicos, diversos líderes mundiales y presidentes de la región han expreso su total apoyo al Gobierno venezolano para intensificar las labores de rescate y entregar ayuda humanitaria en favor de las personas damnificadas.

Cifra de fallecidos y heridos sigue en aumento

Tal como viene ocurriendo desde la semana última, a través de su cuenta de "X", Jorge Rodríguez reveló que la cifra de fallecidos asciende a 3 889; asimismo, se reportan 16 740 heridos y 6 462 personas rescatadas con vida. Del mismo modo, el reporte señala que 86 794 familias han recibido asistencia, mientras que 17 907 personas han quedado sin vivienda, a consecuencia del doble terremoto.

El comunicado también menciona, que 856 edificios resultaron afectados, de los cuales 190 colapsaron completamente. Además, se han contabilizado 1 142 réplicas desde el inicio de la emergencia.

Con referente a las labores de rescate, 3 931 rescatistas de diferentes partes del mundo, 30 076 efectivos locales y 29 344 voluntarios, están asumiendo esta misión para hallar la mayor cantidad supervivientes entre los escombros.

Asimismo, el Gobierno venezolano ha habilitado 89 refugios transitorios para albergar a los damnificados, los cuales están ubicados -en su mayoría- en el estado de La Guaria, Caracas, Miranda, Carabobo, y los otros estados afectados.

Delcy Rodríguez solicita a Carlos III la devolución del oro venezolano

Este jueves 09 de julio, Delcy Rodríguez comunicó el envío de una carta dirigida al rey Carlos III para solicitarle la liberación del oro venezolano resguardado en el Banco de Inglaterra, con la finalidad de destinar esos fondos para afrontar la emergencia generada por el doble terremoto.

"Ese oro es de nuestro pueblo y debe estar para atender las consecuencias terribles, trágicas de estos terremotos. Venezuela tiene recursos con qué recuperarse, con qué levantarse", expresó.

Vale mencionar que, el metal precioso permanece retenido en el Banco de Inglaterra debido a que históricamente ha sido depositado allí. Sin embargo, su custodia es a causa de un litigio judicial, luego de que la justicia británica negara su control al Gobierno de Nicolás Maduro, al no reconocerlo como presidente legímito.

Finalmente, también comentó que sostuvo una conversación con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para gestionar el desbloqueo de los recursos venezolanos retenidos en dicho organismo.