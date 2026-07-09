¿Quedará fuera Erling Haaland?: Técnico de Noruega confirma malestares en jugadores a poco de enfrentar a Inglaterra

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección de Noruega vive horas de tensión en Miami, donde prepara su histórico duelo de cuartos de final frente a Inglaterra. A solo dos días del partido, el técnico Ståle Solbakken confirmó en conferencia de prensa que algunos jugadores y miembros del staff han presentado cuadros gripales y malestares físicos, en un contexto marcado además por el calor sofocante que afecta las sesiones de entrenamiento.

Entrenador pide tranquilidad

Solbakken quiso relativizar el impacto del clima, pero reconoció que las condiciones son exigentes, dado que su plantel no suele participar en condiciones climáticas marcadas por el calor que caracteriza a esta edición del Mundial.

"Hemos tenido algunos jugadores que no se han sentido bien, pero las cosas están mejorando. No es una situación ideal en un torneo, pero la estamos gestionando. (...) Sería extraño que nadie se enfermara", precisó.

El estratega explicó que las prácticas se han realizado con temperaturas superiores a los 30 grados y sensación térmica cercana a los 40, un escenario poco habitual para futbolistas nórdicos.

En cuanto a los malestares, admitió que se han registrado casos de gripe y síntomas leves en la concentración. Aunque evitó dar nombres, la preocupación se instaló en la prensa internacional por la cercanía del partido y la importancia de contar con todo el plantel en óptimas condiciones.

¿Quiénes presentaron malestares?

El capitán Martin Odegaard también se refirió al tema y pidió calma. Durante la conferencia, señaló que los cambios de temperatura y el uso constante del aire acondicionado han generado molestias, pero que no se trata de un problema grave.

"Creo que es normal con los cambios de temperatura y el aire acondicionado. No es nada grave, siendo honesto", señaló.

El caso más reciente fue el del fisioterapeuta Thomas Odegaard, tío del propio capitán, quien presentó síntomas gripales y debió ausentarse de algunas actividades. Antes, jugadores como Strand Larsen y Marcus Pedersen ya habían tenido cuadros similares, que al primero le impidió jugar frente a Irak y al segundo lo obligó a retirarse del encuentro de octavos de final frente a Brasil.

Haaland disputará el duelo frente a Inglaterra

La situación ha generado especulaciones sobre el estado físico de figuras clave, especialmente Erling Haaland, cuya presencia es vital para las aspiraciones noruegas. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado que el delantero esté afectado por el virus. El cuerpo técnico insiste en que los casos son aislados y que el equipo llegará preparado al encuentro.

Haalanad resultará clave para el encuentro por cuartos de final.

Noruega afronta su primera participación en unos cuartos de final de Mundial con la ilusión intacta, pero también con contratiempos que ponen a prueba su resistencia. El calor extremo y los cuadros gripales han condicionado la preparación, aunque Solbakken y Odegaard transmiten confianza en que el grupo estará listo para enfrentar a Inglaterra.

Al no presentar ninguna molestia, todo indica que Haaland se encontrará totalmente dispuesto para un partido que puede marcar un antes y un después en la historia del fútbol noruego.