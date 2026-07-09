Keiko Fujimori responde a Claudia Sheinbaum: "De mi lado, habrá toda la intención para poder retomar las relaciones entre Perú y México"

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori Higuchi, afirmó que desde su administración existirá toda la voluntad para reanudar la relaciones bilaterales entre nuestro país y México, dejando abierta la posibilidad al diálogo con la mandataria de dicho país, Claudia Sheinbaum Pardo.

Como se recuerda, el miércoles 08 de julio, durante su habitual conferencia de prensa denominada "Las Mañaneras del Pueblo", la mandataria mexicana admitió que no ha tenido comunicación alguna con su futura homologa, a quien todavía no ha felicitado por su victoria en la segunda vuelta, recordando que el Perú rompió relaciones con su Estado a finales de 2025.

Apuesta por el diálogo con México

En el marco de la jornada de verificación de los trabajos de descolmatación del río Rímac por el Fenómeno El Niño, la mandataria electa del Perú fue consultada por Exitosa sobre la eventual relación que tendrá su Gobierno con México.

"De mi lado, habrá toda la intención para poder retomar las relaciones entre Perú y México", respondió este jueves 09 de julio a nuestro medio, junto a la presencia del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Keiko Fujimori está predispuesta a retomar relaciones con México. La presidenta electa respondió a las declaraciones de Claudia Sheinbaum y afirmó que desde su gobierno existirá disposición para reconstruir los vínculos diplomáticos entre ambos países.... pic.twitter.com/DlxB2av3lC — Exitosa Noticias (@exitosape) July 9, 2026

Cabe precisar que, durante la gestión del expresidente José Jerí, se rompieron los vínculos bilaterales entre Lima y la Ciudad de México, luego de que el país azteca asilara en su embajada ubicada en nuestro país a la ex primera ministra Betssy Chávez, en noviembre del año pasado, para evitar su condena a más de 11 años de cárcel por el caso 'golpe de Estado'.

No es la primera vez que se pronuncia al respecto

Es importante recordar que, esta no es la primera vez que Keiko Fujimori se pronuncia sobre la posibilidad de restablecer relaciones diplomáticas con México. El pasado 22 de junio, previo a ser proclamada por el Jurado Nacional de Elecciones, la también lideresa de Fuerza Popular argumentó las diferencias ideológicas no serán un impedimento para volver al diálogo.

"El ánimo del Perú para el próximo quinquenio será fortalecer los lazos de amistad y cooperación con todos los países, más allá de las posturas que puedan separarnos", aseveró.

Bajo esta consideración, la entonces candidata presidencial consideró que, a pesar de las críticas dadas anteriormente por el Gobierno mexicano sobre el contexto de la situación política en el Perú, es necesario avanzar hacia un nuevo entendimiento común.

De esta manera, desde el Perú sostienen que está abierta toda posibilidad para recuperar las relaciones bilaterales con México.