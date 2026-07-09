Confiscan la casa de entrenador colombiano por presuntos nexos con Pablo Escobar

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La justicia colombiana ha ordenado la extinción de dominio sobre un inmueble del exportero José René Higuita, ubicado en el exclusivo sector de El Poblado, en Medellín. La Fiscalía sostiene que la propiedad fue adquirida mediante dineros ilícitos del Cártel de Medellín antes de su registro.

El fallo judicial establece que el bien inmueble formó parte de un complejo mecanismo destinado a ocultar capitales de origen criminal. Tras doce años de análisis, los peritos concluyeron que la transacción inicial contenía inconsistencias que vinculaban el predio con antiguos integrantes de organizaciones delictivas.

Detalles sobre el origen del predio

Según la investigación técnica, el predio habría sido utilizado en un esquema de testaferrato por parte de los hermanos William y Gerardo Moncada, capos del mencionado grupo criminal. El objetivo era ocultar los activos ilegales antes de su traspaso al deportista en aquel entonces.

El proceso legal, que ha durado más de una década, permitió identificar irregularidades documentales y múltiples transferencias sucesivas diseñadas para ocultar la verdadera procedencia del dinero. Esto llevó al juzgado a determinar que el bien debe pasar definitivamente a manos del Estado colombiano hoy mismo.

"René Higuita no hizo testaferrato, lo mío es legal. Yo he sido prácticamente la víctima de estos acontecimientos desde que fui a La Catedral, pues me adoptaron como el amigo de Pablo Escobar y eso me ha traído problemas", declaró el exportero a Blu Radio.

Los documentos recolectados por las autoridades detallan que la propiedad pasó por diversas manos antes de llegar al exjugador. La Fiscalía argumenta que estas maniobras buscaban dar una apariencia de legalidad a recursos obtenidos mediante actividades ilícitas que fueron rastreadas por agentes especializados durante varios años.

Postura del exjugador y proceso legal

El exjugador ha manifestado abiertamente su rechazo a esta sentencia judicial, argumentando que compró el inmueble de buena fe con el dinero ganado en su carrera deportiva. Según Higuita, él desconocía por completo el historial de los vendedores originales que poseían el terreno en aquel tiempo.

El exfutbolista es vinculado con el líder narco.

La defensa legal del deportista ya se encuentra trabajando en la apelación del fallo ante instancias superiores. Por ahora, Higuita mantendrá la posesión y el uso de su casa en Medellín mientras las autoridades judiciales competentes estudian los argumentos presentados para intentar revertir esta situación.

El historial del exfutbolista con el entorno de Escobar ha sido un punto recurrente en su vida pública. Aunque él siempre ha sostenido que sus actos fueron movidos por la amistad, la justicia analiza ahora la posible conexión entre sus bienes y las finanzas del cártel.