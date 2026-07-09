Alcalde de Andahuaylas busca reunirse con Fujimori: "Es momento de tender puentes y cerrar las heridas"

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El alcalde de Andahuaylas, Abel Serna, en EXCLUSIVA para Exitosa, indicó que se encuentra en búsqueda de una reunión con la reciente presidenta electa, Keiko Fujimori, para entablar diálogos que establezcan la armonía en la política y coyuntura en el país, además de ello, poder acercarle los requerimientos para la ciudad que dirige.

El burgomaestre extendió que se está preparando la logística para que se concrete la charla con la nueva administración entrante para el periodo 2026-2031.

"Muchos alcaldes de diferentes regiones de nuestro país vienen sosteniendo reuniones. Por nuestra parte, estamos haciendo los canales solicitando una reunión con la presidenta electa, porque ya es momento de tender puentes y cerrar las heridas", señaló.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En comunicación con Exitosa, Abel Serna, alcalde de Andahuaylas, anunció que espera reunirse con la presidenta electa para abordar las necesidades de su provincia. "Es momento de tender puentes y cerrar las heridas", manifestó.



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Recordó el paro agrario del año 2000

Serna rememoró la paralización del sector agrario en el cierre del segundo proceso de Alberto Fujimori, y precisó que las manifestaciones ya eran concurrentes como es en la actualidad. Además, pidió atención para los vecinos de la zona sur.

"Si bien, nuestra provincia Andahuaylas fue la primera ciudad que en el año 2000, cuando estaba Alberto Fujimori como presidente, él hizo un paro agrario. Entonces siempre se han hecho las movilizaciones, siempre han habido paros", continuó.

Llamado a sus colegas para respaldar a Fujimori

La autoridad andahuaylina, considera que la unión política debe ser una prioridad, y encarga a las demás autoridades regionales a confiar en este nuevo Gobierno. Como también, desea manifestarle los proyectos para el desarrollo de la región en general.

"Ya es momento de que las autoridades que todavía estamos en ejercicio, podamos reunirnos con la presidenta y brindarle nuestro respaldo político porque ya ha sido elegida por la mayoría de los peruanos. Nosotros que todavía tenemos seis meses en el cargo, queremos entregarle proyectos de desarrollo para darle continuidad", agrega.

Abel Serna, alcalde de Andahuaylas, solicita reunión estratégica con Keiko Fujimori

Serna afirma que Andahuaylas no recibe lo que le corresponde

El alcalde mostró su disconformidad ante el apoyo económico que recibe Andahuaylas y Apurimac por parte del Gobierno. Lo considera insuficiente para los proyectos programados relacionados al sector minero.

"Aquí se encuentra el proyecto minero más grande del país, Las Bambas. Pero que curiosa y contradictoriamente, somos la región que menos recursos percibe del Gobierno central. Son, en realidad, migajas lo que se nos transfiere. No lo que le corresponde a la región. Tenemos mas de 15 años operando y no recibimos lo que se merece Andahuaylas y Apurimac", sentencia.

El actual alcalde de Andahuaylas, Abel Serna, mediante una entrevista con Exitosa, avisó que desea sostener una reunión con Keiko Fujimori para poder tratar las diversas necesidades de la ciudad perteneciente a la región de Apurimac. A su vez, le pidió a la presidenta electa que preste más atención a la zona sur del Perú.