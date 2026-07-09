Susel Paredes sobre posibilidad de reunión entre su partido y Keiko: "Debe estar discutiéndolo el Comité Ejecutivo Nacional"

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La militante de Ahora Nación, Susel Paredes, se pronunció sobre la posibilidad de que su agrupación política sostenga una reunión con la presidenta electa, Keiko Fujimori, luego de que en los últimos días surgieran versiones sobre un eventual acercamiento entre ambas fuerzas políticas.

Durante una entrevista concedida a Exitosa, la excongresista dejó en claro que la decisión no depende de ella, sino que deberá ser evaluada por los órganos internos del partido. En ese sentido, evitó adelantar una posición institucional y recordó que no integra el Comité Ejecutivo Nacional.

Consultada sobre si Ahora Nación ha discutido la posibilidad de reunirse con la mandataria electa, respondió: "Debe estar discutiéndose lo del Comité Ejecutivo Nacional. Yo no soy parte del Comité Ejecutivo Nacional".

A pesar de que se insistió en conocer su opinión personal respecto a un eventual acercamiento político. Sin embargo, Paredes reiteró que, como militante, debe respetar las decisiones de su organización.

"Pero soy militante de mi partido Ahora Nación, que no es el de Roberto, mi líder de mi partido", manifestó al remarcar que cualquier postura oficial corresponde a la dirigencia partidaria.

La decisión dependerá del Comité Ejecutivo

Durante la entrevista, se planteó el escenario de un eventual encuentro con Keiko Fujimori podría servir para expresar directamente las propuestas y posiciones de Ahora Nación frente al nuevo Gobierno.

Ante ello, Susel Paredes insistió en que esa posibilidad deberá ser debatida por el Comité Ejecutivo Nacional, sin embargo, no descarta una reunión con la presidenta electa.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, la militante de Ahora Nación, Susel Paredes, señaló que su agrupación podría evaluar una reunión con la presidenta electa Keiko Fujimori. No obstante, indicó que este tema debe ser discutido por el comité ejecutivo nacional de la... pic.twitter.com/IjQGEfOpeA — Exitosa Noticias (@exitosape) July 9, 2026

Sus declaraciones evidencian que, por el momento, la organización política no ha adoptado una decisión oficial sobre un eventual acercamiento con Fuerza Popular y que cualquier definición dependerá de los mecanismos internos del partido.

"Ella puede leer lo que pensamos"

Paredes también sostuvo que no considera indispensable una reunión para que Keiko Fujimori conozca las propuestas de Ahora Nación, pues aseguró que el programa político del partido está disponible públicamente.

"Ella puede leer lo que pensamos. Ahí está nuestro programa colgado y ella puede leer, tiene miles de asesores", afirmó.

Asimismo, cuestionó la presencia de personal identificado con el fujimorismo dentro del Congreso. "O sea, en el Congreso, si hay asesores, son fujimoristas. De planta y de confianza. Porque por donde volteas es naranja. Hay un montón, hay una excepción de pequeños grupos de nombrados que no son naranjas", expresó durante la entrevista.

Las declaraciones de Susel Paredes dejan en evidencia que, aunque no descarta un eventual diálogo entre Ahora Nación y la presidenta electa, cualquier decisión deberá ser adoptada por el Comité Ejecutivo Nacional. Mientras tanto, la agrupación mantiene su posición de que sus propuestas ya son públicas y pueden ser conocidas sin necesidad de una reunión formal.