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Keiko Fujimori respalda a César Astudillo tras altercado con Iber Maraví: "Los perros ladran, es una señal de que estamos avanzando"

La presidenta Keiko Fujimori participó en la presentación de las primeras acciones del Comando Unificado contra el crimen y expresó su respaldo al ministro César Astudillo tras el altercado verbal con Iber Maraví.

Keiko Fujimori respalda a César Astudillo
Keiko Fujimori respalda a César Astudillo (Difusión)

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 10/10/2026

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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, expresó su respaldo al ministro César Astudillo tras el altercado verbal que protagonizó con Iber Maraví. Las declaraciones se dieron durante la presentación de las primeras acciones del Comando Unificado, una instancia que articula las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) para combatir la delincuencia y reforzar la seguridad ciudadana.

Keiko Fujimori respalda a ministro César Astudillo tras altercado con Iber Maraví

Durante su intervención, la mandataria manifestó su solidaridad con el titular del sector y destacó su trayectoria como comando de la operación Chavín de Huántar. 

"El ministro Astudillo fue agredido verbalmente (...) Le expreso mi total respaldo y gratitud por su valentía. Ministro, los perros ladran, es una señal de que estamos avanzando", expresó la mandataria.

Asimismo, la presidenta Keiko Fujimori, agradeció a los senadores de Fuerza Popular y de otras agrupaciones políticas que manifestaron su respaldo al ministro tras el incidente. En ese sentido, sostuvo que la lucha contra la violencia debe convocar a todos los sectores del país, especialmente en el actual contexto de inseguridad ciudadana, e incluso cuestionó la respuesta de anteriores gobiernos.

"Contra la violencia, los peruanos nos unimos y este es un momento de definición hoy que estamos enfrentando a la delincuencia, después de muchos años, en la que ha habido indiferencia por parte de los gobiernos anteriores", señaló la presidenta.

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