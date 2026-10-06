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Continúa debate en el Pleno

Diputados de Fuerza Popular presentan nuevo texto en minoría de facultades legislativas por 120 días

La bancada de diputados de Fuerza Popular presentó este martes 6 de octubre un segundo texto sustitutorio en minoría de pedido de facultades legislativas sobre seis ejes.

Diputados de Fuerza Popular presentan nuevo texto de facultades legislativas.
Diputados de Fuerza Popular presentan nuevo texto de facultades legislativas. Bancada Fuerza Popular (X)

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 06/10/2026

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En medio del debate del Pleno de la Cámara de Diputados sobre el pedido de facultades legislativas, la bancada de diputados de Fuerza Popular presentó este martes 6 de octubre un nuevo texto sustitutorio en minoría, a fin de que el Gobierno tenga 120 días para legislar en seis ejes. 

Cabe precisar que, hace menos de 24 horas, los diputados Arturo Alegría y Jaime Abensur formularon un primer texto con 50 pedidos de facultades legislativas; es decir, 16 menos de las presentadas originalmente el pasado 28 de agosto, haciendo énfasis en la lucha contra la delincuencia y el fenómeno El Niño

¿Qué propone el segundo texto de Fuerza Popular?

De acuerdo con el texto presentado por la diputada Cecilia Chacón, los seis ejes que propone el partido de gobierno son: seguridad ciudadana, simplificación administrativa, desarrollo productivo, innovación, agraria y riesgo; reforma del Estado y vivienda y saneamiento.

En ese sentido, desde el partido que preside la presidenta Keiko Fujimori proponen la incorporación de las Fuerzas Armadas para que refuerce el trabajo de la Policía Nacional del Perú en la lucha contra la inseguridad ciudadana en el país. 

El texto plantea darle un marco legal a las fuerzas castrenses para que sean víctimas de enjuiciamientos por asumir funciones que constitucionalmente no le corresponden, como por ejemplo, el ingreso a las cárceles

(Noticia en desarrollo...)

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