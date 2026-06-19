Elecciones 2026: JNE da a conocer los representantes peruanos electos ante el Parlamento Andino

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En el marco de la ceremonia de proclamación de resultados oficiales de la primera vuelta electoral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio a conocer los ciudadanos que fueron electos ante el Parlamento Andino para el período 2020-2031.

El organismo electoral que preside Roberto Burneo llevó a cabo el acto durante la tarde del viernes 19 de junio, luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llegara hace una semana al 100 % de la contabilización de las actas electorales correspondientes a la jornada democrática realizada el pasado 12 de abril.

¿Quiénes son los representantes del Perú ante el Parlamento Andino?

En el marco de la ceremonia, la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, no solo dio lectura a los integrantes y cantidad de representantes de las fuerzas políticas por circunscripción electoral que asumirán funciones desde el próximo 28 de julio en el nuevo Congreso Bicameral.

Del mismo modo, se dio a conocer se revelaron los representantes peruanos electos ante el Parlamento Andino. Cabe precisar que, son 15 los representantes nacionales ante este organismo, siendo cinco titulares y 10 suplentes, los cuales se detallan a continuación:

Miembros titulares:

Luis Galarreta Velarde (Fuerza Popular) Percy Fernández Bravo (Juntos por el Perú) Marcio Bendezú Echevarría (Partido del Buen Gobierno) Maali Del Pomar Saetttone (Renovación Popular) Jahn Toledo Palomino (Partido Cívico Obras)

Con referente a los miembros suplentes, el JNE también dio a conocer los siguientes nombres: Rosario Guevara Badillo y Pedro Casanova Saavedra (Fuerza Popular); Rosario Mori Isuisa y Jorge Manco Zaconetti (Juntos por el Perú).

Por parte del Partido del Buen Gobierno están Pamela Osorio Espinoza y María Nañez Millones. En representación de Renovación Popular han sido electos Guillermo Valdivieso Méndez y Leoncio Merino Durand; así como, Ernesto León Díaz y Constantino Loa Ortiz por el Partido Cívico Obras.

JNE proclama resultados de la Elección de Representantes ante el Parlamento Andino



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JNE: 95 años custodiando la voluntad popular pic.twitter.com/kn6hOqfwPw — JNE Perú (@JNE_Peru) June 20, 2026

Conformación del nuevo Congreso bicameral

Luego que fuera aprobada la doble cámara en marzo de 2024, el Congreso bicameral estará conformado por 130 diputados y 60 senadores. En ese sentido, la Cámara de Senadores estará conformada por 22 representantes de Fuerza Popular, 14 de Juntos por el Perú, 8 de Renovación Popular, 7 del Partido del Buen Gobierno, 5 del Partido Cívico Obras y 4 de Ahora Nación. Cabe precisar que, conforme al artículo 134 de la Constitución Política del Perú, no puede ser disuelta .

Asimismo, la Cámara de Diputados estará establecida por 41 representantes de Fuerza Popular, 32 de Juntos por el Perú, 18 de Renovación Popular, 15 del Partido del Buen Gobierno, 14 del Partido Cívico Obras y 10 de Ahora Nación.

"Proclamo a los ciudadanos cuyos nombres que ha dado lectura como senadores, diputados del Congreso de la República; así como, representantes peruanos ante el Parlamento Andino para el período 2026-2031, a quienes se les otorgará las correspondientes credenciales en acto público y solemne", anunció el presidente del JNE, Roberto Burneo.

Finalmente, las autoridades electas asumirán funciones el 28 de julio. Las cámaras elegirán a sus respectivas mesas directivas entre el 26 y el 27 del mismo mes.