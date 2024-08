Kelly Portalatino sobre ubicación de Vladimir Cerrón: "Se encuentra en el corazón de todos los peruanos"

Consultada por la ubicación de Vladimir Cerrón, la congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino, declaró que desconoce el paradero del líder de su bancada y sostuvo, como una militante más, que el prófugo se encuentra en "el corazón de todos los peruanos".

"Yo no conozco de su paradero. Para el Ministerio Público: ¿Por qué piensan que yo he colaborado a que se vaya a mejor resguardo o que conozca su paradero? No conozco ninguna de estas situaciones. Como dicen nuestros militantes: se encuentra en el corazón de todos los peruanos", declaró en conversación con Canal N.