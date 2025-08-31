Ley de Presupuesto 2026: Primer ministro y titular del MEF sustentarán proyecto del Ejecutivo este jueves 4 de septiembre

31/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El primer ministro, Eduardo Arana, y el titular de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, se presentarán este jueves 4 septiembre en el Congreso con el objetivo de sustentar el proyecto del Poder Ejecutivo correspondiente a la Ley de Presupuesto 2026.

Como se recuerda, el sábado 30 de agosto, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte presentó al Parlamento los proyectos de ley de Presupuesto, Equilibrio Financiero y Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2026.

Presupuesto por S/ 257 562 millones

De acuerdo con lo aprobado por la última sesión del Consejo de Ministros, el presupuesto para el año fiscal es de S/ 257 562 millones , siendo un 2.2 % más en comparación con el presupuesto institucional del 2025.

Según el Ejecutivo, el proyecto de ley fue elaborado bajo criterios de descentralización y sostenibilidad fiscal, con una meta de déficit del 1.8 % del PBI . En ese sentido, los recursos para los gobiernos regionales se incrementan en 8.6 %, y el de los gobiernos locales, que incluye el aumento del FONCOMUN en el marco de la Ley N.º 32387, crece en 3.0 %.

Con referente al sector educación, el presunto asciende a S/ 19 658 millones para remuneraciones docentes y S/ 423 millones para culminar el Proyecto Escuelas Bicentenario; en salud, los recursos son de S/ 2 229 millones para financiar el mejoramiento de hospitales y S/ 2 535 millones para la continuidad del aseguramiento universal.

En transporte, destacan S/ 2 695 millones para la ejecución de las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao, y el inicio de las Líneas 3 y 4, además del Ferrocarril Lima-Ica. En seguridad ciudadana, se asignan S/ 5 140 millones para intervenciones policiales y S/ 1 009 millones para investigación y equipamiento criminalístico.

(Noticia en desarrollo...)