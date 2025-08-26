Hernán Barcos vs. Alex Valera: Revelaron lo dicho por el delantero crema que desató la furia del 'Pirata'

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El clásico del último domingo entre Universitario y Alianza Lima jugado en el Estadio Monumental dejó poco fútbol, pero mucha polémica. Ante la ausencia de jugadas de peligro y chances de gol en ambas porterías, lo más resaltante fue el cruce verbal que sostuvieron Hernán Barcos y Alex Valera el cual trascendió hasta finalizado el encuentro.

El 'Pirata' fue abordado por la prensa para conocer mayores detalles de lo sucedido y fue ahí cuando arremetió contra el delantero merengue. El argentino aseguró haberse salido de sus casillas al recibir un insulto de alto calibre y hasta culpó al futbolista nacional de haberse negado de asistir a una convocatoria de la Selección Peruana.

Revelan lo que Alex Valera le habría dicho a Hernán Barcos

Como era de esperarse, este hecho fue tema principal en todos los programas deportivos del país. Por ejemplo, en el podcast de YouTube, 'Futbol Excitante, se reveló la fuerte frase que le habría lanzado Alex Valera a Hernán Barcos durante el clásico del domingo en el Estadio Monumental.

De acuerdo al periodista Julio Peña, uno de los conductores de este espacio junto a Pedro García, el goleador merengue acusó al 'Pirata' de soplón y de transmitir lo que sucede dentro del camerino a la directiva íntima.

El conocido hombre de prensa y productor dejó en claro que desde hace algunos meses existe la incomodidad de algunos jugadores del plantel quienes señalan a Hernán Barcos como cercano a los dirigentes y no a sus compañeros.

"Lo que le habría dicho Valera a Barcos es soplón. Lo acusó de ser soplón con los dirigentes y Franco Navarro de las cosas que pasan en el grupo de Alianza Lima. La frase corta de un segundo fue soplón con un aderezo seguramente. Después, lo que se desarrolla es que hay un grupo de jugadores que lo tildan de patero y soplón con la directiva", indicó.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre el lío entre Barcos y Valera?

Otro que también fue consultado sobre este embrollo fue el referente íntimo Paolo Guerrero. El 'Depredador' fue abordado por la prensa a la salida del último entrenamiento blanquiazul, pero evitó en todo momento dar alguna opinión sobre el particular.

"No tengo absolutamente nada que declarar al respecto porque no toco ese tema", manifestó.

De esta manera, el periodista Julio Peña reveló que Alex Valera habría acusado de soplón a Hernán Barcos durante el último clásico entre Universitario y Alianza Lima.