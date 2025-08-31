Manuel Calloquispe: Mininter atiende graves amenazas contra la vida del periodista por parte de la minería ilegal

31/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Frente a las graves amenazas de muerte contra la vida del periodista Manuel Calloquispe Flores, el Ministerio del Interior (Mininter) comunicó las acciones que viene realizando en favor de salvaguardar la seguridad del hombre de prensa.

Como se recuerda, el jueves 28 de agosto, el también corresponsal de Inforegión recibió un mensaje de audio vía WhatsApp, en el cual lo amenazan con atentar contra su vida si es que sigue continuando publicando informes sobre las mafias de la minería ilegal en Madre de Dios.

Policía viene investigando el caso

De acuerdo con un comunicado este domingo 31 de agosto, el sector que preside Carlos Malaver informó que han desplegado un patrullaje permanente y también que han tenido contacto directo con el periodista.

Del mismo modo, el personal de la División de Investigación Criminal de la Región Policial de Madre de Dios se encuentra realizando las "acciones correspondientes" para dar con la pronta ubicación y captura de los delincuentes que lo vienen atemorizando, tanto a él como a su familia.

Asimismo, reportan que las coordinaciones con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Prefectura Regional de Madre de Dios "es permanente y directa" para dar con una solución rápida a este lamentable caso.

'Los Guardianes de la Trocha' estarían detrás de las amenazas

Según lo relatado por el propio reportero, la voz de la persona que lo amenazó virtualmente sería de un sujeto perteneciente a la organización delictiva 'Los Guardianes de la Trocha', agrupación liderada por Edison Fernández Pérez, alias 'Chili', dedicada al cobro de cupos y a las extorsiones contra quienes buscan investigar a los mineros ilegales de la región.

Quien sería el autor material de la amenaza sería Alver Carranza Fernández, quien registra denuncias en distintas fiscalías por delitos de secuestro, robo y asesinato. El audio le exige al periodista a dejar de investigar al líder de la organización y la grave situación que vive atravesando el sector de La Pampa a consecuencia de la minería informal.

Cabe recordar que Calloquispe Flores no es ajeno a este tipo de hostigamiento. En 2023, más de 200 manifestantes rodearon su vivienda y lo intimidaron, episodio que quedó como antecedente de la violencia sistemática que viven las personas que investigan actividades ilícitas en la selva peruana.

De esta manera, el Mininter afirma que continúa investigando el mencionado caso y que mantiene comunicación directa con el periodista de la región Madre de Dios.