Nueva flotilla navega desde Barcelona hacia Gaza para establecer un corredor humanitario

31/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

En medio del conflicto de guerra israelí-palestino, el suministro de alimentos y ayuda humanitaria por parte de organizaciones civiles independientes se ha convertido en la mayor movilización social, aunque insuficiente, ante la problemática de hambruna en la Franja de Gaza.

Nueva flotilla parte desde Barcelona 15

Denominada como Flotilla Global Summud, un conglomerado de más de 300 tripulantes, partieron más de una veintena de barcos este domingo 31 de agosto desde la ciudad española hacia la Franja de Gaza para llevar ayuda humanitaria.

Desde el puerto Moll de la Fusta en Barcelona, numerosas personas despidieron una veintena de barcos que busca abrir un corredor humanitario para hacer llegar alimentos, medicinas y suministros esenciales para la población de la Franja de Gaza. La activista Greta Thunberg y los actores, Susan Sarandon y Liam Cunningham, forman parte de este nuevo emprendimiento quienes despedirán la flota desde el puerto español.

Según el último informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) publicado el 22 de agosto, más de medio millón de personas en Gaza enfrentan una situación de hambruna, caracterizada por la inanición generalizada, la escasez extrema y las muertes evitables tras casi dos años del estallido del conflicto.

Volunteers are loading the #Gaza boats in Barcelona as the #GlobalSumudFlotilla prepares to depart, aiming to break Israel's illegal blockade.



From the port of Barcelona, volunteers load the Global Sumud Flotilla ships before they set sail for Gaza to challenge the blockade. pic.twitter.com/P5djOcKQGT — Global Sumud Flotilla (@GlobalSumudF) August 31, 2025

Otros países manifestaron su apoyo

La ciudad italiana de Genova mostró su apoyo durante este sábado con una marcha con antorchas desde la sede de Music for Peace para acompañar a la flotilla con alimentos destinados a Gaza donde se logró recoger más de 300 toneladas de ayuda humanitaria que sería transportada en los siguientes días.

Además, representantes de partidos políticos italianos como del Partido Democrático y de Alianza Verdes Izquierda han pedido al gobierno de Italia que ofrezcan la protección hacia los ciudadanos italianos que forman parte de las flotillas. Desde Portugal, la participación de una diputada generó controversia por ser parte de la tripulación.

Asimismo, se anunció que tras el inicio de la navegación de este domingo, se prevé que los barcos zarpen en puertos de Túnez el próximo jueves 4 de setiembre desde donde se sumaran otras embarcaciones y desde otros puntos del Mediterráneo.

Desde el puerto Moll de la Fusta en Barcelona, una veintena de embarcaciones han iniciado la navegación desde este domingo 31 de agosto hacia la Franja de Gaza para hacer llegar alimentos, medicinas y otros suministros a la población gazatí, que según últimos reportes, habrían llegado a la categoría más severa, la hambruna.