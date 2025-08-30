Mininter sobre detención seis policías en SJM: "La PNP no solo lucha contra enemigos externos sino contra malos elementos"

30/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro del Interior, Carlos Malaver, se pronunció sobre la detención de seis efectivos policiales inmersos en presuntos delitos de extorsión y tenencia de drogas. Sobre ello, indicó que la Policía Nacional del Perú (PNP) no solo lucha contra enemigos externos, sino contra los malos elementos que se encuentran en la misma institución.

Destaca labor del Gobierno y de la PNP

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) no dudó en resaltar el trabajo del Gobierno de Dina Boluarte y el de la propia Policía Nacional ante la captura de los presuntos integrantes de la banda criminal "Los Fríos de Lima Sur".

"Este Gobierno no solamente lucha contra la criminalidad, la Policía Nacional no solamente lucha contra los enemigos externos, sino también contra algunos malos elementos. La propia policía lo interviene y los pone donde deben estar porque ellos cruzaron la línea y están en el otro lado de la vereda", dijo a la prensa, el último viernes 30 de agosto.

De tal modo, Malaver fue consultado sobre la detención de seis efectivos policiales en el distrito de San Juan de Miraflores, luego de haber sido denunciados por solicitar un pago de S/ 3 mil para no procesar a tres personas que intervinieron. Los policías pedían dicho monto para dejarlos en libertad y hacer "como si nada hubiera pasado".

En tal sentido, el ministro del Interior fue enfático al señalar que la Policía Nacional no solo lucha contra la delincuencia y criminalidad que existe en las calles, sino también, contra algunos malos elementos de dicha institución, haciendo referencia a los seis detenidos, que eran efectivos policiales en acción y trabajaban en la Brigada Especializada Contra el Crimen Organizado de Lima Sur.

Evitó responder sobre adquisición de chalecos antibalas para la PNP

En otro momento, el titular del Mininter fue consultado sobre la entrega de chalecos antibalas para efectivos policiales; sin embargo, evitó brindar detalles de dicha medida. Por el contrario, indicó que la información de dicha adquisición la brindarán otros altos mandos de la Policía Nacional.

"Los detalles los podrá dar el señor Raúl Diez Canseco, Felipe James, el señor Jorge Solís, me permiten por favor, voy a dirigirme a las instalaciones de la Dirincri, sobre todo a felicitar y saludar al personal que diariamente se faja por nuestro país", precisó Malaver.

De esta manera, el ministro del Interior, Carlos Malaver, resaltó el trabajo de la Policía Nacional en luchar contra la inseguridad, aún si esto implica la detección de malos elementos dentro de la propia institución; ello en el marco de la captura de seis efectivos policiales en SJM.