Hombre se queda dormido mientras viajaba de pie en un bus, pierde el equilibrio y termina cayendo al piso

Un insólito momento se vivió dentro de un bus cuando un hombre, aparentemente agotado, se quedó dormido mientras viajaba de pie. Poco a poco comenzó a tambalearse hasta que el sueño le ganó la batalla, perdió el equilibrio y terminó cayendo al piso, todo frente a la mirada de los demás pasajeros. Todo esto quedó en video y, debido a eso, ya ronda en distintas redes sociales.

Se duerme de pie en un bus

El hecho ocurrió en Bogotá,Colombia, y, según se observa en el video compartido en redes sociales, el hombre se encontraba viajando en un bus de Transmilenio en plena luz del día. Aparentemente vencido por el cansancio, el trasnocho o incluso por un posible enguayabe, terminó quedándose profundamente dormido mientras iba de pie.

La escena muestra claramente cómo su cuerpo comenzó a tambalearse de adelante hacia atrás una y otra vez. Durante varios segundos intentó mantenerse erguido sin éxito, pues el sueño terminó ganándole la batalla. Finalmente, perdió por completo el equilibrio y cayó al pasillo, justo en dirección a la puerta del bus.

Lo que complicó mucho más la situación es que el ciudadano tenía ambas manos firmemente metidas en los bolsillos, lo que le impidió reaccionar a tiempo para protegerse mejor de la fuerte caída. Tras el golpe, no se levantó de inmediato, quedando unos angustiosos instantes tendido en el suelo.

Reacciones en redes sociales

El video no tardó en viralizarse rápidamente y generó todo tipo de comentarios entre los internautas. Mientras algunos se burlaron abiertamente de lo ocurrido, otros criticaron la actitud de los pasajeros, que prefirieron grabar antes que ofrecerle una silla o ayudarlo a levantarse.

En X (antes Twitter), se leen comentarios como: "En vez de grabar, denle un puesto", "Por más que el señor vaya borracho, ayúdenlo, denle una silla en vez de grabar", "Se despertó del totazo", "La gente prefiere grabar en vez de ayudar", "El que grabó es un bobo", "Yo todas las tardes después del camello" y "¿No era mejor darle un puesto?".

