Primer Festival Nacional del Queso Peruano 2025 presentó gran variedad de productos en Huánuco

31/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Desde Huánuco, la ciudad con 'el mejor clima del mundo', se realizó el primer Festival Nacional del Queso Peruano 2025 en el Complejo Deportivo de Paucarbamba. El evento reunió a representantes locales e internacionales, quienes conocieron y degustaron este versátil producto alimenticio que se distribuye en el territorio peruano.

Festival Nacional del Queso Peruano 2025

Denominado el 'Queso Fest', este festival celebró su primera edición, con el objetivo de rendir homenaje a este producto a base de leche y sus deliciosas innovaciones.

En conversación con Exitosa, Antonio Pulgar, gobernador regional de Huánuco, cuenta que para esta festividad se ha recibido la visita de quince regiones del interior del país, como Pasco, Ayacucho, Arequipa, Ica, Lima, Cajamarca, Ucayali, Áncash, Piura y Huancavelica, así como de doce países, entre ellos España, uno de los mayores productores mundiales.

"Huánuco, como región, tiene más de 5 mil toneladas de producción durante el año que se venden en los mercados locales y nacionales. Esta es una ventana al mundo entero", señaló.

Con la realización de este encuentro, se pone en vitrina a nuevos talentos, como productores y emprendedores, que innovan con este alimento lácteo y se promueve la economía local. El evento también buscó al nuevo ganador de la III Copa América del Queso: "Estamos ayudando a nuestros hermanos emprendedores en esta competencia sana", comentó la autoridad regional.

Gran variedad de quesos en este festival nacional

Con una gran carta de productos, este festival nacional contó con hasta 400 variedades de queso para poder disfrutar de los diferentes aperitivos preparados. Además, muchos emprendedores apuestan por llamativas para todos los gustos como queso con picantes o queso con rocoto, para los que apuestan por un sabor más explosivo.

También, se ha innovado con quesos a base de platos de diferentes regiones del país, como quesos a base de trucha, queso con pachamanca o queso con cecina, para quien guste acercarse al sabor del popular plato de la selva peruana. Por supuesto, en el 'Queso Fest' no podrían faltar los tradicionales quesos frescos o maduros.

Pero eso no es todo. La presentación del queso ha evolucionado hasta convertirse en agradables bebidas como el queso de chocolate o queso de café o hasta incluso fusionada con alcohol, la cerveza de queso: de color blanquecino, espumosa y a base de queso rallado previamente secado.

Durante este fin de semana, el desarrollo del primer Festival Nacional del Queso Peruano 2025, realizado en Huánuco, ha ofrecido las múltiples presentaciones a base de este producto lácteo, impulsando el comercio local y difundiéndola en distintas partes de nuestro país.