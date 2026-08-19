Luz Ibáñez podría ser la segunda jueza peruana en Corte de La Haya: solicita respaldo de Keiko Fujimori

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, Luz Ibáñez Carranza, jueza de la Corte Penal Internacional y candidata a la Corte Internacional de Justicia, señaló que su candidatura a la Corte de La Haya también fue respaldada por otros países.

Además, agregó que, de ser elegida, se convertiría en la segunda peruana en ocupar el cargo de jueza de la Corte Internacional de Justicia

Obtuvo confianza internacional

Luz Ibáñez señaló que su candidatura se fue interrumpida debido a la inestabilidad política por los variados cambios de mando, pero señaló que otras naciones apostaron por su experiencia.

"Yo fui propuesta por el Perú hace más de un año y medio. En el camino hicimos campaña internacional, pero con los Gobiernos de transición todo se diluyó y no me inscribieron. Y para sorpresa de muchos, varios países inscribieron mi candidatura confiando en mi trayectoria. Hoy el Perú tiene una candidata que los puede representar en la Corte Internacional de Justicia", afirmó.

Busca fortalecer al Perú en materia judicial

Ibáñez solicitó que su candidatura sea respaldada y destacó que esta representa una gran oportunidad para posicionar al Perú en el ámbito judicial y permitirle asumir un rol relevante en procesos de justicia.

"Porque soy peruana y porque corresponde que el Estado y Gobierno peruano apoye el esfuerzo de un peruano que va a prestigiar muchísimo al país. Esto es un interés nacional, que nos posicionemos en la escena internacional como un contribuyente definitivo en los procesos de justicia y de paz del mundo. Es una gran ventana para el Perú", indicó.

Jueza Ibañez cuenta con amplia experiencia judicial

Exhorta respaldo de Fujimori y se reúne con canciller

En esa misma línea, la magistrada pidió a la mandataria Keiko Fujimori prestar atención a su candidatura. Asimismo, informó que se reunió con el canciller Carlos Espá, quien le aseguró que recibirá una respuesta en los próximos días.

"Le pido a la señora presidenta de la República que exprese apoyo y que disponga que la Cancillería retome la campaña donde la dejaron porque las elecciones soy el 6 de noviembre. He tenido oportunidad de reunirme con Carlos Espá, no estuvo informado del tema y me prometió una respuesta...", precisó.

De mujer a mujer

Ibáñez comentó que se instaló en el país para presentar personalmente su solicitud y expresó su deseo de que la presidenta se identifique con su caso, al tratarse de una mujer que busca alcanzar y perseverar en un cargo importante pese a las dificultades que enfrentan las mujeres.

"Yo no vivo en el Perú, vivo y trabajo en La Haya, y vine unos días para esperar una respuesta y un respaldo del Estado peruano, que puede ser en cualquier sentido. Espero una respuesta positiva porque la presidenta de la República conoce estos temas, sabe que no es fácil, que una mujer tiene que lucharla mucho, porque para muchos actores de la diplomacia una mujer nunca será suficiente...", refirió.

En declaraciones a Exitosa, Luz Ibáñez Carranza, jueza de la Corte Penal Internacional y postulante a la Corte Internacional de Justicia, indicó que su candidatura a la Corte de La Haya también recibió el respaldo de otros países.