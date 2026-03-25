APP oficializa denuncia contra Fernando Olivera por graves acusaciones hacia César Acuña en debate presidencial

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Alianza para el Progreso oficializó la denuncia por difamación contra el candidato presidencial Fernando Olivera, del partido Fe en el Perú, por las graves acusaciones que hizo durante el debate presidencial 2026 dirigidas a César Acuña.

Rechazan acusación

A través de un comunicado en redes sociales la organización política calificó de "infames" las acusaciones de Olivera contra su líder, por lo que presentaron la querella con el fin de responder ante la justicia "por sus afirmaciones injuriosas" que, según el partido, tenía la finalidad de "descrédito y dañar su dignidad y honor".

En ese sentido rechazaron categóricamente las acusaciones de que Acuña sería líder de una organización criminal, pues APP asegura que no hay sustento y solo tienen el fin de manchar las honras y confundir a los ciudadanos en medio del proceso electoral.

"El candidato presidencia, César Acuña, no tiene ningún vínculo con actividades ilícitas. Su trayectoria es intachable y transparente. El Perú merece un debate serio, con propuestas, no con infamias ni ataques desesperados", aseguran.

Junto al pronunciamiento adjuntaron una boleta que prueba que presentaron la denuncia en contra de Fernando Olivera.

Abogado de Acuña rechaza acusaciones

En diálogo con Exitosa, el vocero de Alianza para el Progreso, Elio Riera, para conocer mayores detalles de la postura que tomaron tras la primera jornada del debate presidencial.

El letrado señaló que las palabras del candidato por Frente de la Esperanza han representando fuertes agravios para todos los involucrados en el partido generando además un deterioro en su imagen.

"Ha denigrado y ha ofendido, no solamente al señor Acuña, sino también a todos los militantes que de acuerdo a ley luchan por conseguir un proyecto político. Este señor lamentablemente, utilizando frases peyorativas, insultos y adjetivos calificativos ha denigrado la imagen del señor Acuña e incluso de mi persona", expresó.

En esa misma línea, Riera anunció que le brinda 24 horas a Olivera para rectificarse del calificativo que lanzó contra su persona al llamarlo 'abogado de la corrupción'. De no darse este hecho, también iniciaría acciones el Poder Judicial.

"Yo escuché que el señor dijo 'abogado de la corrupción'. Tendrá que probarlo porque sino lo hace caerá todo el peso de la ley y tendrá que ser sometido a los alcances de lo que diga el Poder Judicial, incluyendo una sentencia condenatoria. Yo utilizo este medio para decirle al señor Olivera que tiene 24 horas para rectificarse con respecto de lo que dijo de mi persona", finalizó.

Es tras estas declaraciones que finalmente Alianza para el Progreso anunció que se presentó la denuncia por difamación agravada contra Fernando Olivera por lanzar acusar a César Acuña en el debate presidencial.