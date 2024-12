María del Carmen Alva presenta proyecto para restituir detención preliminar: "¡La seguridad no se negocia!"

María del Carmen Alva se pronunció en sus redes sociales para dar a conocer que presentó un proyecto de ley que restituye la detención preliminar sin flagrancia. La parlamentaria aseguró que no permitirá que los ladrones saquen ventajas de estas polémica norma que generó una serie de críticas en las últimas horas.

"¡No más impunidad! He presentado un Proyecto de Ley para RESTITUIR la detención preliminar sin flagrancia. No permitiremos que los delincuentes se aprovechen de vacíos legales. ¡La seguridad de los peruanos no se negocia!", escribió.