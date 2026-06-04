Martín Vizcarra anuncia que respaldará a Roberto Sánchez en segunda vuelta: "Estaremos vigilantes"

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El expresidente del Perú, Martín Vizcarra, anunció esta mañana que respaldará la candidatura presidencial de Roberto Sánchez durante la segunda vuelta electoral, que tendrá lugar el próximo domingo 7 de junio.

El exmandatario comunicó su endose a través de sus redes sociales oficiales, dado que se encuentra recluido desde noviembre del año pasado en Barbadillo, centro penitenciario en donde cumple una condena de 14 años por corrupción.

"Los peruanos tendremos el destino del país en nuestras manos, por ello, con mis seguidores, vamos a votar por Roberto Sánchez. Estaremos vigilantes para que el próximo gobierno trabaje en favor de todos los peruanos, priorizando a los más vulnerables y con estricto respeto de la democracia", escribió.

Hola que tal, este domingo 7 los peruanos tendremos el destino del país en nuestras manos, por ello, con mis seguidores, vamos a votar por Roberto Sánchez.

Estaremos vigilantes para que el próximo gobierno trabaje en favor de todos los peruanos, priorizando a los más vulnerables... pic.twitter.com/vrKaSKzcL0 — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) June 4, 2026

Martín Vizcarra continuará en Barbadillo tras fallo del TC

El respaldo de Martín Vizcarra a la candidatura de Juntos por el Perú se da después de que el pasado miércoles 3 de junio, el Tribunal Constitucional (TC) rechazara el hábeas corpus que buscaba anular su condena por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Como se recuerda, el máximo intérprete de la Constitución declaró fundada la demanda que pretendía devolver la libertad del exmandatario, sentenciado por el delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo propio, en calidad de autor.

Según el fallo del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, el exmandatario recibió 2,3 millones de soles en coimas por parte de las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) y Obrainsa, encargadas de los proyectos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'.

Sánchez llama a Junta de Portavoces para eliminar las "leyes procrimen"

En plena recta final hacia la segunda vuelta, el candidato presidencial Roberto Sánchez solicitó a la Junta de Portavoces del Congreso que se incluya en la agenda del próximo pleno la derogación de las llamadas "leyes procrimen".

Sánchez envió un oficio en el que plantea que el pleno de este jueves 4 de junio discuta la derogación de nueve leyes que, según el Ministerio Público y diversos gremios, han debilitado la capacidad del Estado para enfrentar delitos como la extorsión, el sicariato y la minería ilegal.

Si bien el pedido busca mostrar firmeza frente al crimen organizado, también abre un debate sobre la coherencia política del postulante, quien es señalado como coautor de una de las normas más criticadas en este paquete de normas.