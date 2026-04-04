Martín Vizcarra solicita excarcelación y sorprende con carta desde Barbadillo: "Nos vemos prontito"

04/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

Martín Vizcarra reaparece en el debate público con un controvertido mensaje escrito en una carta desde su prisión en el penal de Barbadillo. Firmado con fecha del 4 de abril del 2026, el expresidente de la República asegura un pronto encuentro en medio de un contexto de Elecciones 2026 y tras un fallo del Poder Judicial que archivó definitivamente uno de sus procesos penales por los casos de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. "Nos vemos prontito", indica.

"Nos vemos prontito"

A solo ocho días de las Elecciones Generales 2026, el excandidato presidencial por Perú Primero, Martín Vizcarra, lanza un controvertido mensaje desde Barbadillo.

En un corto pero revelador mensaje, el exgobernador de Moquegua asegura que su paso por el penal está pronto a concluir. Ello, luego que el Poder Judicial (PJ) archive definitivamente el proceso penal por el delito de colusión simple en el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Añadido al escrito, la cuenta oficial de Instagram de Vizcarra lo acompaña con una descripción en donde se indica que "muy pronto el presi estará con todos nosotros" asegurando que su salida de la cárcel "es de justicia".

"Este es un pequeño mensaje enviado desde Barbadillo, muy pronto el presi estará con todos nosotros, estamos a la espera que el juzgado resuelva su excarcelación ya que es de justicia y esperamos que sea a la brevedad posible; no más atropellos a la libertad de nuestro querido amigo y presidente", se lee en la publicación

Exigió su "inmediata libertad" tras fallo del PJ

Este no es el primera solicitud por libertad emitida por Vizcarra. Sin duda, el fallo del PJ encendió su impulso político e indicó que la intención judicial detrás de su encarcelamiento era "evitar su participación" en las elecciones programadas para el 12 de abril.

"La justicia se ha pronunciado y dice: "...se debe reparar el derecho a la libertad vulnerado por una resolución con vicios de motivación y vulneración al principio de legalidad". Nos queda claro que el objetivo era evitar mi participación y presencia en el proceso electoral", escribió a nombre del partido Perú Primero el pasado 1 de abril.

Tanto en la carta como en la publicación indica que llevan encarcelado de manera ilegal. Así, solicita a la Sala Superior que se de su "inmediata libertad". Además, afirmó que su compromiso con el país "sigue intacto".

En una reciente carta Martín Vizcarra indica una "pronta" salida de Barbadillo tal como lo indicó en una carta. "Nos vemos prontito", aseguró.