Martín Vizcarra durante audiencia de prisión preventiva: "Me voy a quedar en el Perú a asumir las consecuencias"

Tras suspenderse para las 6:30 p. m. la audiencia de pedido de prisión preventiva en su contra, el expresidente Martín Vizcarra Cornejo aseveró nuevamente ante el Poder Judicial que no huirá del país y que pase lo que pase esta noche afrontará en fallo del juez Víctor Alcocer.

En su intervención ante el magistrado del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, el exmandatario refutó la teoría del fiscal Germán Juárez Atoche, quien sostiene un "peligro latente de fuga" por parte del exjefe de Estado, más precisamente hacia Bolivia o Brasil.

Como parte final de la diligencia que empezó la tarde de ayer en la sede judicial de la Av. Abancay, el magistrado concedió la palabra al expresidente y durante su intervención, rechazó las acusaciones del represente del Ministerio Público, afirmando que tiene arraigo laboral por pertenecer a una empresa familiar y por sus labores al interior del partido político Perú Primero.

Sobre el peligro de fuga que se le atribuye, Vizcarra Cornejo afirmó que estuvo no solo estuvo en el Terminal de Moquegua, sino también en cuatro importantes puntos fronterizos que tiene el Perú y que - de haber sido su voluntad - hubiera podido evadir a la justicia, saliendo del territorio nacional, hecho que no fue realizado por su persona.

Previo a culminar sus alegatos de defensa, el exmandatario se dirigió al juez a cargo del caso, aseverando que respeta al Poder Judicial y que seguirá poniéndose a derecho a la justicia en caso rechacen el pedido de prisión preventiva en su contra; no obstante, de ser declarada fundada, la cumplirá.

"Tenga usted la seguridad y todo el sistema de justicia que voy a dar siempre la cara a toda investigación que me hagan. Es un compromiso que he asumido, es un compromiso que he asumido con el sistema judicial, con mi patria y con millones de personas que cree en una misma línea política y a la que huir sería traicionar, yo no traiciono a la gente, yo me voy a quedar aquí en el Perú a asumir las consecuencias que sean necesarias", sostuvo.