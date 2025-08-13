Diputada colombiana lamentó izamiento de bandera de precandidato en isla Chinería: "Pido disculpas"

13/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El izamiento de la bandera colombiana no fue bien recibida por todos los políticos del país vecino La diputada Yenica Acosta, del partido Centro Democrático, condenó el accionar del precandidato presidencial Daniel Quintero en la isla Chinería el último martes 12 de agosto.

Diputada se disculpó con los peruanos

En comunicación con Radio Nacional, la legisladora expresó su desacuerdo con lo hecho por el allegado al presidente Gustavo Petro. Con atrevimiento, izó este símbolo colombiano dentro de la soberanía peruana en forma desafiante.

"La población del departamento de Amazonas rechazó la presencia de este señor en nuestro territorio. Y la verdad, pido disculpas a todos los ciudadanos peruanos, por ser intransigente, de forma atrevida, izar un pabellón nacional, pero no cómo lo izamos en área peruana, de una manera de hermandad", sostuvo la diputada.

🇵🇪🇨🇴 @petrogustavo cada día tiene menos respaldo... La diputada #YenicaAcosta rechazó sus acciones y de su candidato #DanielQuintero... Pidió disculpas por la colocación "atrevida" de una bandera colombiana en territorio peruano#SantaRosaDeLoreto@RadioNacionalFM @PeruComunica pic.twitter.com/exlLCcqtiu — Ricardo Alva Martínez (@RALVAMARTINEZ) August 13, 2025

La política de derecha, señaló además que tanto ella como su agrupación, desaprueban lo realizado por Daniel Quintero. La parlamentaria resaltó la importancia que tiene la cooperación y el respeto mutuo entre Perú y Colombia. En ese contexto, el trabajo en conjunto para afrontar los problemas ambientales de la región.

¿Qué hizo Daniel Quintero en la isla Chinería?

Como se recuerda, el último lunes, el precandidato presidencial, quien es uno de los favoritos del mandatario de Colombia, izó de forma clandestina la bandera de su país en la isla Chinería, sin contar con la aprobación de las autoridades locales, lo que generó un malestar y acrecentó la tensión con la nación vecina.

A través de su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el exalcalde de Medellín expuso con orgullo su actuación en territorio peruano. En su publicación, adjuntó un video de su recorrido hasta la isla y todo el proceso que realizó para colocar el pabellón de su nación. "No voy a permitir que nos quiten el Amazonas. Santa Rosa es Colombia", escribió.

Debaten prohibir a precandidato a entrar al Perú

Para el próximo jueves 14 de agosto, en el Congreso de la República se pondrá a debate la prohibición para que Daniel Quintero ingrese al país. La Moción de Orden del Día N° 18499 plantea rechazar y condenar enérgicamente las acciones del precandidato colombiano.

De esta forma, la diputada colombiana Yenica Acosta, se disculpo con los peruanos por lo hecho por el precandidato a la presidencia del país fronterizo. Esto en el contexto de disputa por la isla Chinería, que según Gustavo Petro, Perú se la adjudicó violando los tratados limítrofes.