Martín Vizcarra envía mensaje en TikTok tras ser detenido: "Hay un pacto mafioso que está gobernando"

13/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

La prisión preventiva no ha sido impedimento para que el expresidente Martín Vizcarra se dirija a los peruanos. A través de un video subido por un tercero a su cuenta de Tiktok, el expresidente de la República denunció a una supuesta mafia que orquestó la sentencia que se le impuso.

Vizcarra culpa a una "mafia en las sombras"

En el video, aparentemente grabado días antes de la lectura de la sentencia, el exmandatario manifiesta su conocimiento de lo que le iba a ocurrir. Por tal motivo, advirtió que todo está orquestado por un poder oculto, que ha conseguido corromper a diversos poderes del Estado.

"Si estás viendo este video, es porque han dictado prisión preventiva en mi contra. Esto, yo ya lo sabía hace dos días, porque había una resolución que incluso estaba firmada, dando este resultado. Esto no se trata de justicia, sino de política. Hay un pacto mafioso que está gobernando el Perú desde las sombras", manifestó.

Vizcarra en su último video en Tiktok.

Según el detenido por presunto cohecho cuando fue gobernador regional de Moquegua, este poder logró instaurarse en el Poder Judicial. Argumentó su hipótesis en que a él lo sacaron del poder en el pasado y ha sufrido diversas inhabilitaciones para ejercer cargos públicos.

"Esto no es nuevo para mí. Yo ya he sido vacado el año 2020 de la presidencia de la República. He sido inhabilitado por el Congreso tres veces. Me han sacado del Partido 'Perú Primero', que yo fundé, y ahora, en el colmo, me meten preso sin tener sentencia ni condena", agregó.

El "pacto mafioso" quiere adueñarse del país

De acuerdo a la posición de Martín Vizcarra, el poder oculto que logró que sea recluido en el penal de Barbadillo, quiere adueñarse del Perú. En su mensaje, le pide a sus seguidores que hagan eco de su mensaje, y que llegue al exterior, para que puedan intervenir.

"Ahora también se trata del peligro que este pacto corrupto, mafioso, se adueñe de todo nuestro país. Por eso, hay que advertir a la comunidad internacional, pero principalmente, a todos ustedes, que quieren un país prospero y moderno, a evitar esta situación", expresó.

Por último, invocó a la ciudadanía a luchar para "salvar nuestra democracia", y lograr que el Perú vaya por el camino del progreso y desarrollo.

De esta forma, Martín Vizcarra encontró la forma de denunciar la prisión preventiva impuesta en su contra. Pese a estar detenido, desde su cuenta de Tiktok se subió un video en el que culpa a un pacto mafiosos que gobierna al Perú.