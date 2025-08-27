Martín Vizcarra: Juzgamiento del expresidente debería concluir en septiembre, señala fiscal Pérez

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El fiscal Domingo Pérez indicó que el juicio del expresidente Martín Vizcarra debería estar concluyendo en el mes de septiembre. El caso manejado por el fiscal Rafael Vela "es sólido", indica.

Luego de que el expresidente Martín Vizcarra inicie prisión preventiva el pasado 14 de agosto, el fiscal José Domingo Pérez indicó que en setiembre, dentro de solo un mes, el proceso estaría llegando a su fin.

En conversación con Karina Novoa, resaltó el trabajo realizado por el fiscal Germán Juárez Atoche y que solo están a la espera de las fechas señaladas por los jueces

"Están en las últimas actuaciones del juicio oral con el fiscal Juárez Atoche que ha hecho una espléndida actuación y que solo está al espera de la agenda de los jueces si de los jueces dependiera y se les permitiera tener audiencias todos los días seguramente ese juicio concluiría en menos de una semana"

Además, indicó que el fiscal superior del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, va a sustentar este viernes la decisión del Ministerio Público de confirmar el requerimiento de prisión preventiva ya fundada en primera instancia.

¿Por qué Fiscalía pidió requerimiento de prisión preventiva?

El integrante del equipo especial Lava Jato, Domingo Pérez, indicó que el fiscal Germán Juárez, solicitó un pedido de prisión preventiva por los muchos antecedentes que han afectado la eficacia de una sentencia.

Entre los procesos que mencionó, señaló a Nadine Heredia, fuga a Brasil mientras se leía sentencia del fallo que la encontró culpable; y a Jorge Cuba Hidalgo, que fugó antes de ser sentenciando por corrupción por el caso de Rutas de Lima y Odebrecht. Sobre este caso, mencionó que ya se ha mandado la alerta internacional a través de Interpol.

"En el caso del señor Martín Vizcarra hay antecedentes que obligaron al fiscal Germán Juárez a solicitar que se dicte un mandato de presión preventiva, por lo que se tiene que asegurar la ejecución de la pena. Coincidimos dentro del equipo especial, el caso Martín Vizcarra es tan sólido, como todos los casos, donde estamos, logrando sentencias condenatorias"

