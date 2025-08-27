Perú y Suecia refuerzan cooperación en defensa, comercio y seguridad durante visita oficial en Estocolmo

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

Los ministros de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, y de Defensa, Walter Astudillo, realizaron una visita oficial a Estocolmo para reunirse con sus homólogos suecos: la canciller Maria Malmer Stenergard y el ministro de Defensa Pål Jonson. El encuentro tuvo como objetivo principal fortalecer las relaciones bilaterales en temas de defensa, seguridad, comercio e integración internacional.

Durante las conversaciones, ambas delegaciones reafirmaron su interés en profundizar la cooperación en distintos ámbitos estratégicos, marcando un nuevo capítulo en la relación diplomática entre ambos países.

Cooperación en defensa y seguridad

Uno de los ejes centrales de la reunión fue la cooperación en materia de seguridad y defensa. Se abordaron temas vinculados a la adquisición de equipo militar, así como a la transferencia de tecnología para el desarrollo de la industria de defensa en el Perú.

Asimismo, se dialogó sobre la posible firma de un acuerdo de cooperación policial, enfocado en la lucha contra amenazas comunes como el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y el terrorismo. Este acuerdo busca reforzar las capacidades de ambas naciones en la prevención y el combate de estas problemáticas globales.

#NoticiasTorreTagle | En Estocolmo, el canciller Elmer Schialer, y el ministro de Defensa, Walter Astudillo, se reunieron con sus homólogos de Suecia para impulsar la relación bilateral, tratar temas de cooperación en materia de seguridad y defensa, impulsar la agenda comercial y... pic.twitter.com/WpH3a2wGeP — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) August 27, 2025

Impulso a las relaciones comerciales

En el ámbito económico, la reunión destacó por el anuncio de la apertura en el Perú de una oficina de Business Sweden, la agencia sueca que promueve el comercio exterior y las inversiones.

Este paso permitirá facilitar la entrada de empresas suecas en el mercado peruano, así como apoyar a las compañías nacionales que deseen expandirse hacia Suecia y el resto de Europa. Se trata de una iniciativa que contribuirá a dinamizar el intercambio comercial y a diversificar las oportunidades de negocio para ambas economías.

Apoyo al proceso de adhesión a la OCDE

El canciller Schialer también aprovechó el encuentro para abordar el proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En este punto, agradeció el respaldo que Suecia viene brindando a nuestro país en esta meta de política exterior, considerada clave para modernizar el Estado peruano y fortalecer sus estándares de gobernanza.

Relaciones bilaterales

La visita a Estocolmo refleja el buen momento que atraviesan las relaciones bilaterales entre Perú y Suecia. En los últimos meses, estas se han visto reforzadas por diversas visitas oficiales de autoridades suecas, tanto del sector público como privado, al Perú.

El encuentro de alto nivel en Estocolmo marca un avance significativo en la alianza estratégica entre Perú y Suecia. La cooperación en defensa y seguridad, junto con la apertura de la oficina de Business Sweden y el apoyo al proceso de adhesión a la OCDE, consolidan una relación que busca ser duradera y provechosa. Con este impulso diplomático, ambos países fortalecen sus vínculos en un escenario internacional que exige alianzas sólidas y multidimensionales.